Путин заявил о резко выросшей активности НАТО у границ России

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Активность блока НАТО резко выросла, а США перебросили войска к границам России. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», — сказал глава государства.

По словам президента, Вашингтон отправил к границам страны авиатехнику, а численность войск НАТО в Восточной и Центральной Европе увеличилась.

Финляндию «уже втянули в НАТО», и это означает «очередной этап приближения альянса к нашим границам», отметил Путин. Он также напомнил, что в 1991 году Запад обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву, что Североатлантический альянс не будет расширяться на Восток.

«Такие вот партнеры — врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», — резюмировал глава государства.

Последний этап расширения НАТО произошел в апреле 2022 года, когда к альянсу присоединилась Финляндия. Хельсинки стал 31-м участником блока. Швеция, подавшая заявку на вступление одновременно со своим восточным соседом, по-прежнему ждет ее одобрения со стороны Турции и Венгрии.