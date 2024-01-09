Знакомые поэта Льва Рубинштейна сообщили, что его сбила машина

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, он находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев. Такую же информацию в Facebook сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

Рубинштейну 76 лет, он родился в 1947 году в Москве. Выпускник филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова.

Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов. Среди его книг поэзии и эссеистики — «Домашнее музицирование», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Знаки внимания», «Целый год. Мой календарь».

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