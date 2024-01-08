В Белом доме исключили увольнение главы Пентагона за молчание о больнице

Байден полностью доверяет министру обороны Ллойду Остину и не намерен отправлять его в отставку. Так в Белом доме прокомментировали ситуацию с секретной госпитализацией министра, о которой не знал даже президент США

Джо Байден и Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения министра обороны Ллойда Остина, из-за того что тот в течение нескольких дней не сообщал о своей госпитализации. Об этом, как сообщает Reuters, заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Нет никакого плана, кроме того, что Остин останется на своей работе», — сказал Кирби.

В начале января газета Politico сообщила о секретной госпитализации Остина. По данным издания, в течение четырех дней Пентагон не сообщал об этом руководству страны, президенту США Джо Байдену и его администрации. Источники CNN заявляли, что не в курсе ситуации была и заместитель Остина Кэтлин Хикс, которая взяла на себя часть его полномочий. NBC утверждал, что министр несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 января заявил, что не знал о проблемах со здоровьем и госпитализации Остина. Госсекретарь назвал Остина «выдающимся руководителем» и пожелал ему полного выздоровления.

Источник CNN рассказал, что о госпитализации министра обороны Байдену только 4 января доложил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 1 января из-за осложнений после плановой хирургической процедуры, сообщает CBS News. Пентагон сообщил, что Остину сделали плановую операцию 22 декабря и на следующий день он отправился домой. Но в первый день нового года Остин начал испытывать сильную боль и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Он передал часть своих обязанностей своему заместителю Кэтлин Хикс, но ни она, ни Белый дом в то время не были проинформированы о его госпитализации.

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Республиканцы, в том числе бывший президент Дональд Трамп, раскритиковали сокрытие информации о госпитализации Остина. Член сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер назвал ситуацию «неприемлемой». «Я рад слышать, что состояние Остина улучшилось, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Однако факт остается фактом: Министерство обороны намеренно в течение нескольких дней скрывало информацию о состоянии здоровья министра обороны», — отметил сенатор.

Остин 7 января сообщил, что уже поправляется и скоро полностью вернется к работе. «Я очень рад, что пошел на поправку, и жду скорого возвращения в Пентагон», — говорилось в заявлении Остина, опубликованном на сайте Пентагона. «Это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения о раскрытии информации», — сказал он, признав, что следовало бы должным образом проинформировать общественность о своей госпитализации.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Остин накануне разговаривал с президентом Байденом. Райдер уточнил, что министр до сих пор находится в больнице, но «выздоравливает и находится в хорошем настроении».