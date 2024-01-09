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Пентагон сообщил о состоянии попавшего в больницу министра обороны Остина

Пентагон: министр Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии
Ллойд Остин попал в больницу 1 января, спустя чуть более неделю после «плановой медицинской процедуры». Об этом не сразу проинформировали администрацию США. Сейчас министр вернулся к исполнению обязанностей и выздоравливает
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Chad McNeeley / Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин все еще находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, но уже идет на поправку и приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме, сообщил пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер.

«Он больше не находится в отделении интенсивной терапии, а восстанавливается в более уединенном помещении больницы. Он продолжает испытывать дискомфорт, но прогноз у него хороший», — сказал Райдер.

Министр оказался в отделении интенсивной терапии медцентра вечером 1 января после того, как почувствовал сильную боль после проведенной 22 декабря там же плановой медицинской процедуры. На следующий день часть его полномочий передали заместителю Кэтлин Хикс, она исполняла их до вечера 5 января.

Остину 70 лет, он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года. Министр стал первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.

Остин сообщил, что пошел на поправку
Политика
Ллойд Остин

Politico писала, что о госпитализации Остина в течение четырех дней не сообщалось руководству страны, в том числе президенту США Джо Байдену и его администрации. Источники CNN заявляли, что не имела этой информации и Хикс. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщал, что не был в курсе ситуации с главой Пентагона.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что Остин останется на своем посту, несмотря на данный инцидент.

Сам министр 7 января рассказал, что пошел на поправку, и добавил, что ему следовало бы должным образом проинформировать общественность о своей госпитализации. Как отметил Райдер, Пентагон после произошедшего работает над улучшением процедур уведомления, в том числе Белого дома и конгресса.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ллойд Остин Пентагон США
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