Пентагон сообщил о состоянии попавшего в больницу министра обороны Остина

Ллойд Остин попал в больницу 1 января, спустя чуть более неделю после «плановой медицинской процедуры». Об этом не сразу проинформировали администрацию США. Сейчас министр вернулся к исполнению обязанностей и выздоравливает

Ллойд Остин (Фото: Chad McNeeley / Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Reuters)