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Политика ,  
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У главы Пентагона обнаружили рак простаты

У главы Пентагона Остина обнаружили рак простаты
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты, заявили в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где он проходит лечение, сообщает CNN.

Остин попал в больницу 1 января, спустя чуть более чем неделю после «плановой медицинской процедуры». Об этом не сразу проинформировали администрацию США. В Пентагоне говорили, что министр до сих пор находится в центре, но уже идет на поправку и приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме.

Материал дополняется.

 

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