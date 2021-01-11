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Пандемия коронавируса ,  
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Эрдоган назвал дату начала прививок китайской вакциной в Турции

Прививать население начнут 14 или 15 января. По мере улучшения статистики заболеваемости власти намерены ослаблять карантинные ограничения. Минздрав призвал полностью соблюдать меры предосторожности до завершения вакцинации
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция (Фото: Zuma / ТАСС)

Кампания вакцинации против COVID-19 в Турции начнется 14 или 15 января, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Глава республики сообщил, что в страну начались поставки китайской вакцины. Анкара также следит за российскими и британскими разработками, заметил Эрдоган.

Президент также заявил, что вслед за снижением уровня заболеваемости власти будут постепенно ослаблять ограничения, введенные для борьбы с распространением инфекции.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал не расслабляться до полной победы над эпидемией. «Сознательность — наше самое большое оружие. Пока программа вакцинации не будет успешно завершена, крайне важно полное соблюдение ограничений и мер», — написал Коджа в Twitter.

Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»
Политика
Фото:sputnikvaccine.com

За последние сутки в Турции выявили 10,2 тыс. больных COVID-19, 174 человека умерли. С начала пандемии в стане заразились 2,3 млн, умерли 22,9 тыс. человек.

В начале декабря Коджа заявил, что Турция пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса, поскольку та не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики и не может получить лицензию в Турции. «По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — пояснил глава Минздрава.

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Однако позже министр сообщил, что турецкие специалисты приступают к испытаниям российского препарата.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который является одним из разработчиков вакцины «Спутник V», назвали сообщения об отказе турецких властей фейком. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты исследований вакцины доказывают ее эффективность и надежность.

В конце ноября в стране ужесточили меры по борьбе с инфекцией и ввели комендантский час в выходные дни. Эти меры еще больше ужесточили в период новогодних праздников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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