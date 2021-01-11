Эрдоган назвал дату начала прививок китайской вакциной в Турции

За последние сутки в Турции выявили 10,2 тыс. больных COVID-19, 174 человека умерли. С начала пандемии в стане заразились 2,3 млн, умерли 22,9 тыс. человек.

В начале декабря Коджа заявил, что Турция пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса, поскольку та не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики и не может получить лицензию в Турции. «По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — пояснил глава Минздрава.

Однако позже министр сообщил, что турецкие специалисты приступают к испытаниям российского препарата.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который является одним из разработчиков вакцины «Спутник V», назвали сообщения об отказе турецких властей фейком. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты исследований вакцины доказывают ее эффективность и надежность.

В конце ноября в стране ужесточили меры по борьбе с инфекцией и ввели комендантский час в выходные дни. Эти меры еще больше ужесточили в период новогодних праздников.