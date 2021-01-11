Эрдоган назвал дату начала прививок китайской вакциной в Турции
Кампания вакцинации против COVID-19 в Турции начнется 14 или 15 января, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
Глава республики сообщил, что в страну начались поставки китайской вакцины. Анкара также следит за российскими и британскими разработками, заметил Эрдоган.
Президент также заявил, что вслед за снижением уровня заболеваемости власти будут постепенно ослаблять ограничения, введенные для борьбы с распространением инфекции.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал не расслабляться до полной победы над эпидемией. «Сознательность — наше самое большое оружие. Пока программа вакцинации не будет успешно завершена, крайне важно полное соблюдение ограничений и мер», — написал Коджа в Twitter.