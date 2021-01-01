Песков назвал эффективной российскую вакцину после заявлений Турции

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Результаты испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции свидетельствуют о ее эффективности и надежности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после отказа Турции от покупки препарата, передает «РИА Новости».

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина», — сказал Песков. Представитель президента добавил, что вакцина может и обязательно сыграет «очень важную роль в борьбе с пандемией».

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что

Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от COVID-19. По словам министра, от закупки отказались, так как препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике.

Video