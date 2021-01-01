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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал эффективной российскую вакцину после заявлений Турции

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Результаты испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции свидетельствуют о ее эффективности и надежности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после отказа Турции от покупки препарата, передает «РИА Новости».

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина», — сказал Песков. Представитель президента добавил, что вакцина может и обязательно сыграет «очень важную роль в борьбе с пандемией».

Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса
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Фахреттин Коджа

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что
Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от COVID-19. По словам министра, от закупки отказались, так как препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике.

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О заинтересованности Турции в российской вакцине РБК сообщали в
пресс-службе Минздрава России 11 ноября, после переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с турецким коллегой Фахреттином Коджой. В ведомстве заявляли, что Коджа выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством.

Дмитрий Песков российская вакцина Турция коронавирус
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