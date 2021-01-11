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В Грозном заложили мечеть имени Рамзана Кадырова

В столице Чечни заложили мечеть имени Рамзана Кадырова. Ранее глава республики заявил, что хотел бы, чтобы в его честь назвали небольшую мечеть, но предложил это сделать посмертно
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Грозном заложили капсулу на месте будущего строительства мечети, которую назовут в честь действующего руководителя республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Мечеть будет построена в поселке Олимпийский в Грозном и рассчитана на 2 тыс. молящихся. Издание утверждает, что назвать культовое сооружение именем Кадырова предложили жители республики, и перечисляет титулы ее главы, в числе которых «служитель священного Корана», «герой ислама, «хранитель священных реликвий ислама» и «защитник Сунны».

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» утверждает, что присвоить мечети имя Кадырова было решено вопреки желанию самого политика. «Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей. Безграничная любовь Рамзана Кадырова к своей религии приносит благодатные плоды не только на территории Чеченской Республики и страны в целом, но и далеко за ее пределами», — описывает это решение ЧГТРК «Грозный». Затем она приводит тот же список титулов, что и «Грозный Информ».

Несмотря на то что чеченские СМИ утверждают, что Кадыров был против идеи назвать мечеть в свою честь, курировать строительство будет его личный помощник Амруди Эдильгириев, а церемонию закладки открыл сын главы Чечни Адам Кадыров.

«Грозный Информ» публикует изображения проекта. Из них следует, что у мечети будет четыре минарета, окружающих основную часть здания с центральным куполом и восемью поменьше, крыши которых будут отделаны золотом.

«Стоит отметить, что после тяжелого во всех смыслах 2020-го новый 21-й год Чеченская Республика начинает с такого богоугодного дела, которое решили начать с жертвоприношения», — пишет ЧГТРК «Грозный».

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Сначала именем Кадырова планировалось назвать мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали, которая после открытия в 2019 году стала крупнейшей в Европе. Однако от этого отказался сам чеченский лидер. Тогда же Кадыров заявил, что хочет, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть. «Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем. Это будет для меня большим подарком», — сообщил глава Чечни.

Автор
Георгий Тадтаев
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