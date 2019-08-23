В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

«Гордость мусульман» — это действительно шедевр исламской архитектуры, которая воплотила в себе стили персидский, азиатский и византийский. Это самая большая мечеть в Европе», — приводит издание слова присутствовавшего на церемонии полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Матовников прочел послание президента Владимира Путина к присутствовавшим на открытии.

Мечеть в Шали была открыта в день рождения отца нынешнего главы республики — Ахмата-Хаджи Кадырова, которому сегодня исполнилось бы 68 лет. По данным «Грозный-информ», мечеть может принять одновременно более 30 тыс. молящихся, с учетом прилегающей территории молитву могут совершать до 100 тыс. человек при населении самого города 54 тыс. человек.

Здание строили семь лет. Оно отделано мрамором с греческого острова Тасос. Как пишет ТАСС, высота купола мечети — 43 м, окружающих ее четырех минаретов — 63 м. Таким образом, по вместимости новая мечеть обгоняет знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле, она в несколько раз больше открытой в Грозном в 2008 году мечети «Сердце Чечни».