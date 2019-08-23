Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть. Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

«Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем. Это будет для меня большим подарком», — заявил Кадыров.

Свою просьбу руководитель Чечни озвучил после открытия в Шали самой крупной в Европе мечети «Гордость мусульман», названной в честь пророка Мухаммеда. Церемония прошла в день рождения отца Кадырова — Ахмата-Хаджи Кадырова. Мечеть может принять более 30 тыс. молящихся одновременно, по вместимости она превзошла Голубую мечеть в Стамбуле. Строительство здания велось семь лет.

Как заявил сам глава Чечни, планировалось, что по решению жителей города она будет носить имя Рамзана Кадырова, однако сам он решил назвать мечеть в честь пророка.