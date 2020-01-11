Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Служба попросила Минпромторг исключить криптографию из кодов маркировки кресел-колясок. По версии Росздравнадзора, система маркировки, которая уже действует на рынках табака и лекарств, приведет к сокращению числа производителей

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Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок. Это следует из письма (есть у РБК) руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Получение письма РБК подтвердили в Минпромторге. Первым о письме сообщил «Фармвестник». В пресс-службе Росздравнадзора отказались от комментариев, переадресовав вопросы в министерство.

Как отметил Мурашко в письме, система уникальной идентификации медицинского изделия (UDI), которая используется в мировой практике, не предполагает кодов проверок. «Включение кодов проверок в систему прослеживаемости может привести к потере на рынке значительного количества зарубежных и отечественных производителей медицинских изделий», — указывает он в письме.

Исходя из утвержденной правительством модели функционирования системы маркировки, код маркировки состоит из двух частей — кода идентификации и кода проверки. Код идентификации содержит код товарной позиции и уникальный код экземпляра. Код проверки формируется «с использованием российских криптографических технологий».