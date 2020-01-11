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Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Служба попросила Минпромторг исключить криптографию из кодов маркировки кресел-колясок. По версии Росздравнадзора, система маркировки, которая уже действует на рынках табака и лекарств, приведет к сокращению числа производителей
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок. Это следует из письма (есть у РБК) руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Получение письма РБК подтвердили в Минпромторге. Первым о письме сообщил «Фармвестник». В пресс-службе Росздравнадзора отказались от комментариев, переадресовав вопросы в министерство.

Как отметил Мурашко в письме, система уникальной идентификации медицинского изделия (UDI), которая используется в мировой практике, не предполагает кодов проверок. «Включение кодов проверок в систему прослеживаемости может привести к потере на рынке значительного количества зарубежных и отечественных производителей медицинских изделий», — указывает он в письме.

Исходя из утвержденной правительством модели функционирования системы маркировки, код маркировки состоит из двух частей — кода идентификации и кода проверки. Код идентификации содержит код товарной позиции и уникальный код экземпляра. Код проверки формируется «с использованием российских криптографических технологий».

Как и зачем маркируют кресла-коляски

С 1 сентября 2019 года в соответствии с распоряжением правительства в России запустился пилотный проект по маркировке кресел-колясок. Оператор системы маркировки — компания «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Со стороны государства уполномоченными органами являются Минпромторг, Росздравнадзор, Минздрав и другие ведомства. Оценка результатов эксперимента предполагает два этапа: для кресел-колясок с ручным приводом — до 1 декабря 2020 года, для электрических — до 1 июня 2021 года.

В Минтруде необходимость введения маркировки кресел-колясок объяснили стремлением повысить качество продукции и осуществлять контроль за ее производством и оборотом.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что лишь после анализа результатов эксперимента можно будет принимать решения о целесообразности и полезности порядка маркировки для производителей и потребителей кресел-колясок. В Минпромторге также добавили, что необходимость использования криптографических технологий для защиты кодов маркировки установлена распоряжением правительства.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов заявил РБК, что исключение криптографии «фактически означает создание еще одной отдельной информационной системы», что, по его словам, противоречит государственной инициативе объединения всех систем на единой платформе.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, которое входит в проектно-экспертную группу по маркировке, Михаил Терентьев в разговоре с РБК назвал письмо попыткой «донастроить систему маркировки» кресел-колясок.

«В рамках последнего заседания рабочей группы в ноябре 2019 года обсуждалось, например, каким образом коляски будут маркироваться QR-кодом, потому что на некоторых колясках трубы очень тонкие — он может там не поместиться. Это письмо — развитие эксперимента, это рабочие моменты, которые еще будут возникать», — считает Терентьев.

По мнению гендиректора компании Observer, российского производителя кресел-колясок с электроприводом, Романа Аранина, использование криптографии при маркировке — «однозначный плюс» для добросовестных игроков рынка. Он также отметил, что обязательное наличие криптографического кода при маркировке кресел-колясок не потребует крупных финансовых затрат.

«С точки зрения потраченных средств криптографический код совсем не критичен, так как для подготовки подачи заявки в Росздравнадзор было уже потрачено гораздо больше денег — скорее проблема усматривается в этом, чем в коде», — пояснил он.

В 2018 году правительство утвердило список единственных поставщиков кресел-колясок. Четыре компании — «Отто Бокк Мобилити», АНО «Катаржина», благотворительный центр активной реабилитации инвалидов «Преодоление» и Observer — должны были поставить 42 тыс. колясок, самый крупный подряд — 39 тыс. — получила дочерняя компания немецкого ортопедического концерна Ottobock.

В конце ноября 2019 года к эксперименту по маркировке кресел-колясок присоединились АНО «Катаржина», «Отто Бокк Мобилити» и национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «Аура-Тех».

Авторы: Егор Губернаторов, Елена Сухорукова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: маркировка, Росздравнадзор, Минпромторг
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