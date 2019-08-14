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В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок
До декабря 2019 года будут разработаны методические рекомендации и план-график. Оценка результатов эксперимента по маркировке кресел-колясок с ручным приводом и электрических кресел пройдет поэтапно
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России с 1 сентября начнется пилотный проект по маркировке кресел-колясок в соответствии с постановлением правительства от 7 августа 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), поступившем в РБК.

Пилотный проект продлится до 1 июня 2021 года. За его ходом будет следить «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания центра. Со стороны государства уполномоченными органами являются, в частности, Минпромторг, Минтруд и Минздрав.

До 1 декабря текущего года будут разработаны методические рекомендации и план-график эксперимента. «Оценка результатов эксперимента будет проводиться поэтапно. Для кресел-колясок с ручным приводом — до 1 декабря 2020 года, для электрических кресел-колясок — до 1 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

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В центре отметили, что эксперимент проводится во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи (5 декабря 2017 года) с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих содействие инвалидам. Как уточнили в ЦРПТ, дело идет в рамках комплекса мер по формированию современной отрасли продукции реабилитационной направленности, который был утвержден правительством 22 ноября 2017 года.

«Маркировка кресел-колясок — логичное развитие прослеживаемости товаров в сфере здравоохранения. Мониторинг движения этих социально значимых товаров сведет к нулю факты серого обращения и повысит их доступность для пациентов», — считает генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

По его словам, это первый подобный эксперимент в сегменте медицинских изделий. Алхазов отметил, что «Оператор-ЦРПТ» накопил достаточно опыта при маркировке различных товарных групп, чтобы успешно и в срок провести этот реализовать этот проект.

Автор: Михаил Юшков
Теги: маркировка, кресло, коляска
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