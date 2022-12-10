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Общество ,  
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Bild узнала о непригодности немецких бункеров для размещения людей

Bild: в Германии почти не осталось пригодных для использования бункеров
Число бункеров в ФРГ со времен холодной войны уменьшилось почти в четыре раза, размещать людей в оставшихся нельзя, пишет газета. На этом фоне власти страны намерены разработать «концепцию современного убежища»
Вход в бывшее ядерное убежище в ФРГ
Вход в бывшее ядерное убежище в ФРГ (Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press)

Число бункеров в Германии со времен холодной войны сократилось с двух тыс. до 600, но они непригодны для использования, пишет газета Bild со ссылкой на документ Конференции министерств внутренних дел федеральных земель ФРГ.

Ведомство отмечает, что оставшиеся бункеры можно будет быстро «реактивировать» в случае необходимости. В качестве возможных убежищ также рассматривают станции метро и подземные парковки.

На этом фоне власти анализируют, как улучшить ситуацию. В частности, главы министерств призвали разработать «концепцию современного убежища», а также продумать меры по укреплению конструкций жилых и коммерческих зданий, например, на случай взрывов.

Кроме того, в документе предложено обратить внимание на предоставление жителям инструкций по поведению во время чрезвычайных ситуаций. «Это означает, что немцы, привыкшие к миру, должны получать от правительства четкие инструкции о том, как вести себя во время войны и кризисов», — пишет Bild (цитата по «РИА Новости»).

Разработать концепцию намерены в следующем году.

Вопросом состояния убежищ и укрытий в 2022-м озаботились и в России, особенно в приграничных с Украиной регионах. Например, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в октябре призвал жителей помочь городским властям привести в порядок все укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги. По словам Развожаева, власти делали все, чтобы очистить убежища от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в то же время раскритиковал выполнение на местах своего поручения о подготовке в регионе укрытий. По его словам, надо было «просто» сделать так, чтобы в каждом жилом доме была информация о местонахождении укрытия и ключей от него, однако это не было выполнено.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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