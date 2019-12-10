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Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн
Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Максимом Акимовым одобрила программу строительства и реконструкции мостов на 1,1 трлн руб. Половину этой суммы до 2024 года власти предлагают взять из других госпрограмм
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство одобрило программу ремонта и строительства мостов, а также путепроводов России на 1,1 трлн руб. до 2035 года. Такое решение было принято на правительственной комиссии по транспорту во главе с вице-премьером Максимом Акимовым 10 декабря, сообщил РБК его представитель.

Программа сформирована по поручению президента Владимира Путина от 26 июня. Предложения по участию в этой программе направляли региональные власти, а также МВД и РЖД.

Финансирование планируется разбить на несколько этапов. Первый — 507 млрд руб. до 2024 года, источники этих средств детально прописаны в программе, рассмотренной на заседании правкомиссии. На втором этапе будут рассчитаны оставшиеся средства (еще почти 600 млрд руб.), но уже после 2024 года, пояснил РБК представитель вице-премьера.

Для ремонта мостов в аварийном и предаварийном состоянии, а также для строительства и реконструкции путепроводов до 2024 года будет создана дополнительная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), бюджет которого составляет 4,78 трлн руб. На дополнительную программу потребуется 362,5 млрд руб. бюджетных средств: часть из них планируется направить из дополнительных доходов регионов от акцизов на топливо к 2024 году. Согласно закону, подписанному Путиным в 2018 году, к 2024 году регионы смогут получать всю сумму доходов от акцизов на нефтепродукты, сейчас же они получают только 58,1%. Еще один источник — средства из БКАД и государственной программы «Развитие транспортной системы» (ее бюджет — 7,75 трлн руб. в 2018–2021 годах).

Оставшиеся 144 млрд из 507 млрд руб. правительство хочет направить на строительство новых мостов до 2024 года. Средства также будут перенаправлены из других госпрограмм — помимо БКАД и «Развитие транспортной системы», речь идет о федеральном проекте «Коммуникации между центрами экономического роста» общим объемом 1,7 трлн руб. Один из таких объектов — строительство моста через Лену в Якутии, который Путин одобрил в ноябре.

«Для выполнения всех мероприятий, заявленных субъектами, на период до 2024 года необходимо дополнительно [к уже одобренным 507 млрд руб.] более 260 млрд руб.», — отмечает представитель Акимова.

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Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

О необходимости финансирования строительства и модернизации мостов и путепроводов в том числе за счет проекта БКАД говорил министр транспорта Евгений Дитрих 28 ноября. Он подчеркивал, что на ремонт мостов потребуется свыше 370 млрд руб., на строительство новых — 415 млрд руб., на строительство путепроводов — 340 млрд руб. «Мосты, которые нуждаются в капитальном ремонте, из-за которых регионы вынуждены ограничивать движение в городах и на региональных трассах, сегодня являются узкими местами нашей дорожной сети», — пояснял министр.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Автор: Мария Кокорева
Теги: дороги, мост, Максим Акимов
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