Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

Росавтодор изучил проект строительства моста через реку Лену в Якутии и одобрил его, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, проект ведомству «понравился». «Соответственно, будем выходить с этим проектом», — добавил Дитрих. Он отметил, что в Минтрансе его рассмотрят «достаточно оперативно», сразу же после передачи от Росавтодора.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по строительству моста через реку Лену в районе Якутска, сообщали в Кремле. На его реализацию планируется потратить 82,9 млрд руб., в том числе 47,8 млрд руб. из федерального бюджета. По словам главы Якутии Айсена Николаева, при начале работ в 2020-м проект может быть завершен к 2025 году.

В 2014 году строительство Ленского моста отложили из-за начала строительства Крымского моста. Спустя четыре года проект включили в разработанный Минэкономразвития план развития инфраструктуры.