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Акимов раскритиковал глав регионов из-за срыва сроков по нацпроекту
Вице-премьер Максим Акимов раскритиковал глав регионов за срыв сроков заключения контрактов по дорожному нацпроекту. Он призвал их выполнять взятые на себя обязательства, а не только выступать на форумах
Максим Акимов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

На прошедшем 5 июня заседании проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) вице-премьер Максим Акимов раскритиковал глав регионов, которые нарушили сроки заключения контрактов.

«Помимо очень важных, наверное, переговоров, выступлений на сессиях об инвестиционной привлекательности на Петербургском международном экономическом форуме это все важная работа, надо сделать и земную работу — не провалить и выполнить взятые на себя обещания», — сказал он.

Наиболее низкий процент завершенных торгов — менее 40% — отмечен в пяти регионах. В их числе — Республика Крым, Чукотский автономный округ, Тверская область, Республика Мордовия, Еврейская автономная область, сообщили в правительстве. РБК направил запросы в пресс-службы администрации указанных регионов.

Региональные власти должны были завершить процесс заключения контрактов по нацпроекту БКАД до 31 мая 2019 года, об этом еще в конце марта вице-премьер напомнил губернаторам. «Это означает, что крайний срок старта контрактной работы — 15 апреля. Федеральные деньги доведены. Нужно действовать. Отстающие регионы необходимо подтянуть», — поручил вице-премьер.

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Также Акимов напомнил об ответственности за взятые на себя обязательства, связанные с дорожным нацпроектом. «Мы сконцентрировали значительные ресурсы на реализацию национальных проектов. Это был непростой и болезненный для экономики шаг, связанный с налоговыми инициативами, в том числе с повышением НДС. Взялись сделать все, чтобы нам не было стыдно перед людьми за то, что мы приняли такие болезненные для них и болезненные для экономики решения», — сказал вице-премьер.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В большинстве из них уже начались дорожные работы. Ключевая цель БКАД — улучшение состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков в агломерациях с населением свыше 200 тыс. человек, а также снижение перегрузки автодорог федерального и регионального значения на 10% и сокращение в 3,5 раза смертности в результате ДТП. Эти цели должны быть достигнуты к 2024 году. Общий бюджет проекта составляет 4,78 трлн руб. Основной источник его финансирования — бюджеты регионов (4,14 трлн руб.) и федеральный бюджет (440,9 млрд руб.), еще 199,7 млрд выделяются из внебюджетных источников.

Весной власти дополнительно направили 5 млрд руб. на дорожные долгострои в регионах — на реконструкцию аварийных мостов, путепроводов и завершение долгостроев. Эти средства взяли из нераспределенных резервов межбюджетных трансфертов.

Автор: Галина Казакулова
Теги: нацпроекты, Максим Акимов, Правительство, дорожное строительство
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