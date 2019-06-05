Акимов раскритиковал глав регионов из-за срыва сроков по нацпроекту

Вице-премьер Максим Акимов раскритиковал глав регионов за срыв сроков заключения контрактов по дорожному нацпроекту. Он призвал их выполнять взятые на себя обязательства, а не только выступать на форумах

Максим Акимов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

На прошедшем 5 июня заседании проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) вице-премьер Максим Акимов раскритиковал глав регионов, которые нарушили сроки заключения контрактов.

«Помимо очень важных, наверное, переговоров, выступлений на сессиях об инвестиционной привлекательности на Петербургском международном экономическом форуме это все важная работа, надо сделать и земную работу — не провалить и выполнить взятые на себя обещания», — сказал он.

Наиболее низкий процент завершенных торгов — менее 40% — отмечен в пяти регионах. В их числе — Республика Крым, Чукотский автономный округ, Тверская область, Республика Мордовия, Еврейская автономная область, сообщили в правительстве. РБК направил запросы в пресс-службы администрации указанных регионов.

Региональные власти должны были завершить процесс заключения контрактов по нацпроекту БКАД до 31 мая 2019 года, об этом еще в конце марта вице-премьер напомнил губернаторам. «Это означает, что крайний срок старта контрактной работы — 15 апреля. Федеральные деньги доведены. Нужно действовать. Отстающие регионы необходимо подтянуть», — поручил вице-премьер.