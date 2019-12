Американский словарь Webster назвал «они» словом года

Издаваемый в США словарь Merriam-Webster выбрал словом 2019 года they — местоимение, которым в современной Америке все чаще называют и отдельно взятого человека

Фото: Jenny Kane / AP

Издательство Merriam-Webster, специализирующееся на выпуске словарей английского языка в его американской версии, назвало словом 2019 года they, то есть «они».

«Удивительный факт, даже базовый термин, личное местоимение, может подняться на вершину нашего рейтинга», — говорится в сообщении издательства.

Свой выбор в Merriam-Webster объяснили появлением у they нового значения, что привело к росту его запросов в 2019 году более чем вчетверо. Если изначально слово they использовалось для обозначения группы людей, то теперь им все чаще называют отдельно взятого человека, который не идентифицирует себя только как мужчину или женщину.

В Merriam-Webster отмечают, что слово they все чаще указывается при описании людей в социальных сетях, профайлах и подписях электронных сообщений, а также газетных текстах и повседневном общении. Ранее Американская психологическая ассоциация рекомендовала использовать they вместо she или he (она или он) в профессиональной переписке, когда речь идет о человеке, чей пол неизвестен, или о ком-то, кто предпочитает описывать себя как «они».