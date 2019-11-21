Общество , 21 ноя, 00:53
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Оксфордский словарь выбрал словом года ситуацию с климатом
Словом 2019 года, по версии Оксфордского словаря, стало словосочетание climate emergency («чрезвычайная климатическая ситуация». — РБК). Об этом говорится в Twitter словаря.
Согласно определению, это выражение означает ситуацию, при которой необходимо принять срочные меры для уменьшения или сдерживания климатических изменений, а также предполагает действия по предотвращению обратимого вреда для окружающей среды.
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