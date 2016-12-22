Главред «МК» подал иск к жене о взыскании алиментов

Новый иск касается расторжения брака, определения места жительства детей и взыскания алиментов, сообщили представители супруги Павла Гусева — Евгении Ефимовой

Павел Гусев и Евгения Ефимова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Главный редактор «Московского комсомольца» и владелец одноименного издательского дома Павел Гусев подал новый иск к супруге Евгении Ефимовой, сообщила РБК адвокат Ефимовой Марина Дубровская. По ее словам, иск касается расторжения брака, определения места жительства детей и взыскания алиментов.

Согласно картотеке дел Пресненского районного суда Москвы, иск поступил 27 ноября, предварительное заседание должно состояться 19 декабря.

Сам Павел Гусев не ответил на звонки РБК.

Евгения Ефимова возглавляет Объединенную редакцию изданий мэра и правительства Москвы, в прошлом также была генеральным директором ИД «Эксим». Является третьей женой главреда «МК».

В августе стало известно, что Ефимова подала в суд на Гусева, потребовав выплатить ей около 30 млрд руб. Ее адвокат пояснял, что супруги не смогли во внесудебном порядке договориться о разделе имущества. Тогда СМИ сообщали, что речь идет о разделе квартиры, двух жилых домов в Подмосковье, долей и акций в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, которые принадлежали Гусеву, среди них — ценные бумаги ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом МК». По данным источников СМИ, жена Гусева претендует на 11 земельных участков, пять нежилых помещений, квартиру и половину находящихся на счетах Гусева денег.

Тогда же, в августе, Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главреда «МК», но на какое именно — стороны уточнять отказались.

В сентябре адвокаты Ефимовой сообщили, что ее проверяют на причастность к преступлению по ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).