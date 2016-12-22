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Главред «МК» подал иск к жене о взыскании алиментов
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Главред «МК» подал иск к жене о взыскании алиментов
Общество, 19:16
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Главред «МК» подал иск к жене о взыскании алиментов
Новый иск касается расторжения брака, определения места жительства детей и взыскания алиментов, сообщили представители супруги Павла Гусева — Евгении Ефимовой
Павел Гусев и Евгения Ефимова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Главный редактор «Московского комсомольца» и владелец одноименного издательского дома Павел Гусев подал новый иск к супруге Евгении Ефимовой, сообщила РБК адвокат Ефимовой Марина Дубровская. По ее словам, иск касается расторжения брака, определения места жительства детей и взыскания алиментов.

Согласно картотеке дел Пресненского районного суда Москвы, иск поступил 27 ноября, предварительное заседание должно состояться 19 декабря.

Сам Павел Гусев не ответил на звонки РБК.

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Общество

Евгения Ефимова возглавляет Объединенную редакцию изданий мэра и правительства Москвы, в прошлом также была генеральным директором ИД «Эксим». Является третьей женой главреда «МК».

В августе стало известно, что Ефимова подала в суд на Гусева, потребовав выплатить ей около 30 млрд руб. Ее адвокат пояснял, что супруги не смогли во внесудебном порядке договориться о разделе имущества. Тогда СМИ сообщали, что речь идет о разделе квартиры, двух жилых домов в Подмосковье, долей и акций в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, которые принадлежали Гусеву, среди них — ценные бумаги ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом МК». По данным источников СМИ, жена Гусева претендует на 11 земельных участков, пять нежилых помещений, квартиру и половину находящихся на счетах Гусева денег.

Тогда же, в августе, Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главреда «МК», но на какое именно — стороны уточнять отказались.

В сентябре адвокаты Ефимовой сообщили, что ее проверяют на причастность к преступлению по ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Авторы: Маргарита Девяткина, Екатерина Костина.
Теги: «Московский комсомолец» , бракоразводный процесс
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