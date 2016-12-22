Суд наложил обеспечительные меры на имущество главреда «МК» по иску жены

Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главреда «Московского комсомольца» (МК) Павла Гусева в рамках дела об иске о разделе совместно нажитого имущества, поданном его женой Евгенией Ефимовой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое удовлетворено судом частично», — рассказал пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Алексей Черников. Какие именно обеспечительные меры были наложены судом, он уточнить отказался.

Адвокат Евгении Ефимовой Марина Дубровская не смогла ответить на уточняющие вопросы РБК о частичном удовлетворении ходатайства, сославшись на закрытый процесс. «К сожалению, не могу [прокомментировать информацию о частичном удовлетворении ходатайства], потому что у нас закрытый процесс, и как раз вот эти вот процессуальные документы являются тайной», — пояснила она.

По словам адвоката, Ефимова претендует на половину имущества Гусева, которое она оценивает в несколько десятков миллиардов рублей. «Изначально она [Евгения Ефимова] претендует на 50%, как и написано в Семейном кодексе и в законе. Cейчас самая большая сложность в определении всей стоимости, так как у нашей стороны одна оценка, а у Павла Николаевича и его стороны — другая. Это все варьируется в десятках миллиардов», — отметила она.

Главный редактор «МК» Павел Гусев не ответил на звонки РБК.

О том, что Евгения Ефимова подала иск Павлу Гусеву, стало известно 22 августа. Суд должен был пройти на следующий день в закрытом режиме. По словам адвоката Ефимовой Александра Добровинского, супруги не смогли договориться о разделе имущества во внесудебном порядке. По словам юриста, стоимость имущества составляет около 30 млрд руб. «Это по моим подсчетам, и, думаю, такая цифра даже занижена», — отмечал адвокат разговоре с РБК.

Источник агентства «Москва», знакомый с ситуацией, ранее сообщал, что речь идет о квартире, двух жилых домах в Подмосковье, 11 нежилых помещениях в Москве, 15 земельных участках в Московской области, а также о долях и акциях в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, принадлежащих Гусеву, в том числе акций ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом МК».