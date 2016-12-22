Жена главреда МК потребовала разделить имущество на 30 млрд руб.

Евгения Ефимова, супруга главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» (МК) Павла Гусева, обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда. Там уточнили, что иск зарегистрирован, а заседание по нему пройдет 23 августа в закрытом режиме.

Адвокат Ефимовой Александр Добровинский рассказал РБК, что стоимость нажитого имущества — около 30 млрд руб. «Это по моим подсчетам, и, думаю, такая цифра даже занижена», — отметил защитник. По его словам, супруги не смогли договориться о разделе имущества во внесудебном порядке. Суть разногласий юрист не уточнил.

Источник агентства «Москва», знакомый с ситуацией, рассказал, что совместно нажитое имущество включает в себя квартиру, два жилых дома в Подмосковье, 11 нежилых помещений в Москве, 15 земельных участков в Московской области, а также доли и акции в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, принадлежащих Гусеву. В их числе акции ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК».

Стоимость долей и акций Ефимова оценивает более чем в 30 млрд руб., сообщил источник агентства из окружения семьи Гусева. В свою очередь собеседник агентства ТАСС рассказал, что общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 млрд руб.