Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК

Евгению Ефимову проверяют на причастность к мошенничеству, рассказал адвокат. Бизнесмен Михаил Хубутия рассказал РБК, что накануне Ефимова позвонила ему и попросила защитить ее детей

Павел Гусев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывшую супругу главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову, которая на протяжении нескольких месяцев делит с ним совместно нажитое имущество, проверяют на причастность к преступлению по ч.4 ст.159. Об этом РБК рассказал адвокат задержанной Тимур Маршани.

«Ее пока отпустили. Завтра она вызвана на допрос в ЦАО города Москвы. Сегодня тоже будут следственные действия, — рассказал Маршани. — Сейчас у нее нет никакого процессуального статуса, обвинение пока не предъявлено, она просто вызвана для дачи объяснений». Ранее он рассказал РБК о том, что Ефимова была доставлена в изолятор временного содержания.

Адвокат уточнил, что ей вменяют ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отказавшись сообщить детали дела.

Бизнесмен Михаил Хубутия заявил РБК, что Евгения Ефимова 23 сентября обращалась к нему за помощью в связи с уголовным преследованием. Ефимова рассказывала Хубутии о давлении со стороны бывшего мужа.

«Она действительно звонила мне вчера днем и попросила меня защитить не столько ее саму, сколько ее детей, потому что знает, насколько коварно может действовать ее бывший муж. Я обязательно буду помогать ей. Евгения очень порядочная женщина», — сказал он.

«Все это делается для того, чтобы Евгения забрала свой иск из Пресненского суда о разделе имущества», — считает Хубутия.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока не располагают официальной информацией о задержании Ефимовой. Павел Гусев не ответил на звонки РБК.

В конце августа стало известно о том, что Ефимова подала иск к Гусеву на сумму около 30 млрд руб. Ее адвокат Александр Добровинский указывал, что супруги не смогли договориться о разделе имущества во внесудебном порядке. По данным знакомого с ситуацией источника агентства «Москва», супруги пытаются поделить квартиру, два жилых дома в Московской области, а также доли и акции в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, которые принадлежал Гусеву. В их числе ценные бумаги ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец» и ЗАО «Издательский дом МК». Собеседник «РИА Новости» добавлял, что Ефимова претендует на 11 земельных участков, пять нежилых помещений, квартиру и половину находящихся на счетах Гусева денег.

Спустя некоторое время, 27 августа, Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство частично и наложил обеспечительные меры на имущество Гусева. Представители суда и адвокаты отказались уточнять, что какое именно имущество главреда МК попала под меры, сославшись на закрытый процесс. Другой адвокат Ефимовой Марина Дубровская добавила, что ее подзащитная претендует на половину имущества своего супруга. Гусев с претензиями не согласен.

Евгения Ефимова — третья жена Павла Гусева, с которой он воспитал трех дочерей. Ефимова возглавляет Объединенную редакцию изданий мэра и правительства Москвы, в прошлом — гендиректор издательского дома «Эксим». Сам Павел Гусев, помимо работы в МК является членом Совета при президента по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Общественного совета при Минобороны, до этого, в 2012 году, был членом Общественной палаты.