Посольство Франции разъяснило работу после запрета ЕК на выдачу мультивиз

Решение ЕК запретить выдачу мультивиз россиянам не помешает им путешествовать в Европу и Францию. Французское посольство, в частности, продолжит выдавать краткосрочные визы российским туристам, сообщили в дипмиссии

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Решение Еврокомиссии запретить выдачу шенгенских мультивиз россиянам не повлияет на туризм, поскольку путешествующие как в Европу, так и во Францию смогут и дальше получать краткосрочные визы через посольство страны. Об этом сообщили РБК во французской дипмиссии в Москве.

«Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — сказали в посольстве Франции в России. Страна по итогам 2024 года стала второй в ЕС по числу принятых и одобренных заявок на визы от россиян.

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам новых многократных шенгенских виз 7 ноября. Исключение будет сделано для граждан России, чьи родственники проживают в ЕС, а также для работников транспортной отрасли — моряков, водителей, железнодорожников. Уже выданные мультивизы остаются действительными.

По новым правилам, россияне должны будут подавать заявления на новую визу каждый раз, когда захотят въехать в Евросоюз. Помимо этого все заявления на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки. Решения применяются только к тем из них, что были поданы после вступления новых указаний в силу.

ЕК заявила, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы». Полный запрет на выдачу виз для граждан России в Еврокомиссии исключили.

Комментируя визовые ограничения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «европейцы не забыли, как строить стены».

В Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля. Указ ЕК об ограничении выдачи виз касается всех стран Шенгенской зоны, от его применения освобождена только Ирландия, которая лишь ограниченно участвует в общем визовом регулировании ЕС, пояснял РБК старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко. Старший партнер международной консалтинговой компании «Стрим» Елена Балашова, в свою очередь, поясняла, что рекомендация по ограничению в выдаче длительных виз россиянам не распространяется автоматически на Швейцарию — по ней потребуется отдельное решение. «Норвегия, Исландия, Лихтенштейн — участники Шенгена, но решения принимают самостоятельно», — говорила она. Кипр же входит в ЕС, но не является полноправным участником Шенгенского соглашения, поэтому его позиция потребует отдельной проверки на уровне национального законодательства, уточняла специалист.