Посольство Франции разъяснило работу после запрета ЕК на выдачу мультивиз

Посольство Франции: запрет на выдачу мультивиз россиянам не повлияет на туризм
Сюжет
Путешествия за рубеж: маршруты, лайфхаки
Решение ЕК запретить выдачу мультивиз россиянам не помешает им путешествовать в Европу и Францию. Французское посольство, в частности, продолжит выдавать краткосрочные визы российским туристам, сообщили в дипмиссии
Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press
Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Решение Еврокомиссии запретить выдачу шенгенских мультивиз россиянам не повлияет на туризм, поскольку путешествующие как в Европу, так и во Францию смогут и дальше получать краткосрочные визы через посольство страны. Об этом сообщили РБК во французской дипмиссии в Москве.

«Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — сказали в посольстве Франции в России. Страна по итогам 2024 года стала второй в ЕС по числу принятых и одобренных заявок на визы от россиян.

Новые правила получения мультивиз в Евросоюз. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам новых многократных шенгенских виз 7 ноября. Исключение будет сделано для граждан России, чьи родственники проживают в ЕС, а также для работников транспортной отрасли — моряков, водителей, железнодорожников. Уже выданные мультивизы остаются действительными.

По новым правилам, россияне должны будут подавать заявления на новую визу каждый раз, когда захотят въехать в Евросоюз. Помимо этого все заявления на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки. Решения применяются только к тем из них, что были поданы после вступления новых указаний в силу.

ЕК заявила, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы». Полный запрет на выдачу виз для граждан России в Еврокомиссии исключили.

Комментируя визовые ограничения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «европейцы не забыли, как строить стены».

В Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля.

Указ ЕК об ограничении выдачи виз касается всех стран Шенгенской зоны, от его применения освобождена только Ирландия, которая лишь ограниченно участвует в общем визовом регулировании ЕС, пояснял РБК старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко.

Старший партнер международной консалтинговой компании «Стрим» Елена Балашова, в свою очередь, поясняла, что рекомендация по ограничению в выдаче длительных виз россиянам не распространяется автоматически на Швейцарию — по ней потребуется отдельное решение. «Норвегия, Исландия, Лихтенштейн — участники Шенгена, но решения принимают самостоятельно», — говорила она. Кипр же входит в ЕС, но не является полноправным участником Шенгенского соглашения, поэтому его позиция потребует отдельной проверки на уровне национального законодательства, уточняла специалист.

Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евросоюз шенгенские визы Франция

