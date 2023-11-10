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Суд арестовал сына экс-главы ФМС по делу Merlion

Суд арестовал сына экс-главы ФМС Ромодановского по делу Merlion
Ранее источник РБК сообщал о задержании экс-руководителя СУ по СЗАО СК по Москве Ромодановского, бывшего руководителя Хорошевского отдела СК Юсупова по делу о взятке ГК Merlion, а также еще одного экс-следователя Жирютина
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-следователей Рустама Юсупова, Сергея Ромодановского и Андрея Жирютина, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В зависимости от роли каждого им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взятки, фальсификация доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

«Суд постановил избрать Юсупову Р.М., Ромодановскому С.К. и Жирютину А.С. меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2024 года», — говорится в сообщении.

10 ноября источник, знакомый с ходом расследования, сообщил РБК о задержании и допросе экс-руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве Ромодановского (сын бывшего главы ФМС генерала Константина Ромодановского) и бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета Юсупова по делу о взятке ГК Merlion. Кроме того, по словам собеседника, был задержан бывший следователь Андрей Жирютин. По делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СК по Москве Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Неснов руководил расследованием дела о «покушении» на бывшего генерального директора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко. Следователь был объявлен в международный розыск по обвинению в коррупции и арестован заочно.

Трое совладельцев компании Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — в 2020 году стали фигурантами дела о «покушении» на Симоненко. По нему проходил также бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. В феврале 2022 года дело против них было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Тогда же был задержан сам экс-гендиректор Merlion по обвинению в фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

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Следствие полагает, что против владельцев Merlion действовало криминальное сообщество, которое организовали бизнесмен Виталий Качур и его сын Кирилл, экс-следователь. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и др. После ареста совладельцев компании участники сообщества начали вымогать у них по 5 млрд руб. в обмен на прекращение уголовного преследования, но те отказались.

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Елена Чернышова
Басманный суд арест следователи преступное сообщество взятка
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