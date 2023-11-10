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Сына экс-главы ФМС допросили по делу Merlion

Силовики допросили бывшего руководителя следственного управления по Северо-Западному округу ГСУ СКР по Москве Сергея Ромодановского
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В пятницу, 10 ноября, силовики задержали для дачи показаний экс-руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве Сергея Ромодановского и бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета Рустама Юсупова, их допрашивают по делу о взятке ГК Merlion (ст. 290 УК). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования. О задержании Юсупова и допросе Ромодановского также сообщил телеграмм-канал «112».

РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ России и в пресс-службу СК.

По словам собеседника РБК, сын бывшего главы ФМС генерала Константина Ромодановского Сергей и Юсупов были задержаны при оперативной поддержке ФСБ. По информации «112», Юсупов задержан, а процессуальный статус Ромодановского еще не определен.

Источник также отметил, что задержан бывший следователь Андрей Жерютин. Кроме того, по делу проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский.

Неснов руководил расследованием дела о «покушении» на экс-гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко. Сейчас следователя объявили в международный розыск по обвинению в коррупции, он заочно арестован Басманным судом. 

В октябре 2020 года троих совладельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по обвинению в организации покушения на Симоненко. Ранее по этому же делу силовики задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.

В октябре 2021 года Басманный суд отказался продлевать арест для Карчева, Мангутова и Абрамова и выпустил их из СИЗО. А в феврале 2022 года Вячеслава Симоненко самого задержали в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

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В прошлом феврале Симоненко обвинили в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств, а следователю Неснову вменили фальсификацию доказательств, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание или арест. Он объявлен в розыск.

СК в начале 2023 года сообщил, что против владельцев Merlion действовало криминальное сообщество, которое организовали бизнесмен Виталий Качур с сыном Кириллом, бывшим следователем. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».

После ареста совладельцев Merlion участники сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб., обещая завершить уголовное преследование, но никто не согласился.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ГСУ СКР взятка задержания Константин Ромодановский Москва СКР коррупция Следственный комитет
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