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Суд ужесточил приговор виновным в массовом отравлении «Мистером сидром»

Свердловский суд ужесточил приговор по делу об отравлении «Мистером сидром»
Свердловский областной суд ужесточил приговоры суда первой инстанции для шести из семи осужденных по делу о гибели 44 человек от суррогатного алкоголя. Их приговорили на сроки до 10 лет

Свердловский областной суд ужесточил приговор фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем, от которого погибли 44 человека, на сроки до 10 лет, сообщается в телеграм-канале суда.

В августе Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семи фигурантам дела о продаже суррогатного алкоголя. 10 ноября областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы стороны защиты и изменил приговор.

Суд постановил изменить наказание:

  • Армену Аветисяну с 6 лет лишения свободы на 9 лет 4 месяца;
  • Надиру Мамедову с 6 лет до 9 лет 5 месяцев;
  • Микайылу Назарову с 6 лет 3 месяцев до 9 лет 6 месяцев;
  • Зауру Джаббарову с 5 лет 6 месяцев до 9 лет;
  • Адалату Гурбанову с 6 лет 2 месяцев на 10 лет колонии;
  • Артему Чабану с 6 лет 6 месяцев до 10 лет.

Облсуд также сохранил арест на изъятые у Чабана 100 тысяч руб. В остальной части приговор Чкаловского районного суда оставлен без изменений.

Седьмой фигуранткой была Татьяна Васильева — в августе ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и назначили наказание в виде условного срока на три года.

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Аветисян, Назаров, Мамедов, Джаббаров также проходили по ч. 3 ст. 238 УК России. Губанову и Чабану вменяли п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 3 ст. 238 УК России — «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Свердловский областной суд исключил из описательно-мотивировочной части приговора смягчающие обстоятельства в отношении подсудимых. Также он прекратил уголовное дело против Аветисяна по ст. 171.4 УК России в связи с истечением срока давности, а также исключил при квалификации действий Чабана указание на хранение спиртосодержащей продукции без лицензии.

В июне 2023 года в нескольких регионах произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком марки «Мистер Сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 44 человека скончались.

Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах.

СК сообщил, что в образцах алкоголя из Ульяновской области выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Ведомство выяснило, что для производства «Мистера Сидра» использовался конфискованный спирт, украденный со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области.

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Виктория Громова Виктория Громова
Свердловская область суд ужесточение наказания суррогатный алкоголь отравление «Мистер Сидр»
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