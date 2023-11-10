Суд ужесточил приговор виновным в массовом отравлении «Мистером сидром»
Свердловский областной суд ужесточил приговор фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем, от которого погибли 44 человека, на сроки до 10 лет, сообщается в телеграм-канале суда.
В августе Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семи фигурантам дела о продаже суррогатного алкоголя. 10 ноября областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы стороны защиты и изменил приговор.
Суд постановил изменить наказание:
- Армену Аветисяну с 6 лет лишения свободы на 9 лет 4 месяца;
- Надиру Мамедову с 6 лет до 9 лет 5 месяцев;
- Микайылу Назарову с 6 лет 3 месяцев до 9 лет 6 месяцев;
- Зауру Джаббарову с 5 лет 6 месяцев до 9 лет;
- Адалату Гурбанову с 6 лет 2 месяцев на 10 лет колонии;
- Артему Чабану с 6 лет 6 месяцев до 10 лет.
Облсуд также сохранил арест на изъятые у Чабана 100 тысяч руб. В остальной части приговор Чкаловского районного суда оставлен без изменений.
Седьмой фигуранткой была Татьяна Васильева — в августе ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и назначили наказание в виде условного срока на три года.
Аветисян, Назаров, Мамедов, Джаббаров также проходили по ч. 3 ст. 238 УК России. Губанову и Чабану вменяли п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 3 ст. 238 УК России — «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Свердловский областной суд исключил из описательно-мотивировочной части приговора смягчающие обстоятельства в отношении подсудимых. Также он прекратил уголовное дело против Аветисяна по ст. 171.4 УК России в связи с истечением срока давности, а также исключил при квалификации действий Чабана указание на хранение спиртосодержащей продукции без лицензии.
В июне 2023 года в нескольких регионах произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком марки «Мистер Сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 44 человека скончались.
Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах.
СК сообщил, что в образцах алкоголя из Ульяновской области выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Ведомство выяснило, что для производства «Мистера Сидра» использовался конфискованный спирт, украденный со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области.
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