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Суд вынес приговор по делу о гибели 44 человек от суррогатного алкоголя

Суд на Урале вынес приговор 7 фигурантам дела о гибели 44 человек от отравления суррогатом
Фото из зала суда
Фото из зала суда (Фото: sverdlovskprok / Telegram)

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семи фигурантам дела о продаже суррогатного алкоголя, от употребления которого скончались 44 человека. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

В зависимости от степени участия в незаконном обороте алкоголя суд признал виновными шестерых мужчин и одну женщину по статьям о хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК), и незаконном обороте спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК).

Продукция, которую фигуранты дела поставляли с лета 2020 года по осень 2021-го, содержала метиловый спирт. В результате отравления суррогатным алкоголем пострадали семь человек, 44 погибли. Первых подозреваемых задержали в октябре 2021 года.

Шестерым мужчинам суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет колонии общего режима. Женщина получила три года условного срока. Приговор пока не вступил в силу.

В июне 2023 года в нескольких регионах России произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком марки «Мистер Сидр». Количество пострадавших превысило 100 человек, более 40 скончались.

Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах. Предпринимателя Анара Гусейнова, поставлявшего напиток, задержали.

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Следственный комитет сообщал, что в образцах алкоголя из Ульяновской области выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Ведомство выяснило, что для производства «Мистера Сидра» использовался спирт, украденный со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области.

Теги
Екатеринбург суд суррогатный алкоголь приговор лишение свободы
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