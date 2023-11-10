Ассоциации инвалидов заявили о снижении компенсаций на коляски и протезы

Расчет компенсаций за самостоятельно купленные коляски и протезы изменился — его привязали к федеральным округам. Это исключит влияние демпинга при госзакупках в регионах, говорит Минтруд. Но инвалиды жалуются на снижение выплат

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Две общественные организации родителей детей-инвалидов заявили о снижении компенсационных выплат на ряд средств реабилитации после приказа Минтруда, изменившего порядок определения компенсации за самостоятельно купленные технические средства реабилитации (ТСР). Теперь сумма компенсации рассчитывается как средневзвешенная стоимость техсредства реабилитации по федеральному округу, а не в привязке к регионам.

Приказ Минтруда, меняющий порядок расчета компенсаций, вступил в силу 27 октября.

«Принятие средневзвешенных цен по федеральным округам для компенсаций людей, безусловно, напугало и запутало родителей детей-инвалидов во всех регионах; отовсюду пишут, спрашивают, что с этим делать», — говорит председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. Суммы компенсаций, рассчитанные по новой методике, уменьшились до «катастрофических размеров», указали в письме на имя президента Владимира Путина представители Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ, РБК ознакомился с документом).

«Основная цель изменений — обеспечить понятный и прозрачный механизм возмещения средств для граждан, приобретающих ТСР за свой счет, и защитить граждан от последствий демпинга по отдельным госзакупкам», — сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

К техническим средствам реабилитации относятся как сложные специальные конструкции (например, кресла-коляски, вертикализаторы, ходунки, протезы, слуховые аппараты, специальная ортопедическая обувь), так и «расходники» (катетеры, подгузники, впитывающие простыни и т.д.). За обеспечение инвалидов ТСР отвечают Социальный фонд России и его территориальные отделения. Финансирование ведется за счет средств федерального бюджета. Человек с инвалидностью может тремя способами получить техсредство реабилитации, предусмотренное его индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА; под реабилитацией понимается восстановление утраченных навыков инвалида, под абилитацией — формирование отсутствовавших навыков). Он может: подать заявку в отделение Соцфонда, которое само проведет закупочные процедуры и передаст ему ТСР;

купить самостоятельно и получить компенсацию;

воспользоваться электронным сертификатом.

РБК направил запрос в Социальный фонд России (СФР).

Как изменилась методика расчета

Ранее сумма компенсации определялась согласно приказу Минздрава от 2011 года и соответствовала цене последнего контракта на закупку однородного ТСР в этом регионе. Если в регионе не было таких закупок последние три года, то брали стоимость последнего такого ТСР, приобретенного в другом регионе того же федерального округа.

Теперь сумма компенсации будет определяться ежегодно «до 1 марта текущего года» на основании средневзвешенной цены однородного ТСР. Она рассчитывается как сумма всех госконтрактов уполномоченных органов (то есть отделений Соцфонда) на закупку такого ТСР, исполненных в предшествующем году на территории соответствующего федерального округа, разделенная на количество закупленных ТСР. Если в этом федеральном округе не проводились закупки однородного ТСР, берется средневзвешенная цена всех контрактов на такое средство, заключенных на всей территории страны. Отделения Соцфонда уже разместили соответствующие средневзвешенные цены по федеральным округам по данным о закупках за 2022 год.

Полученный таким образом размер компенсации действует в течение года — до 1 марта следующего года.

Однородные ТСР — это аналоги разных поставщиков, имеющих однородные характеристики, поясняет Клочко. Например, коляска разных поставщиков, в которой использованы одни и те же опции, необходимые инвалиду. Однако в действительности этот принцип не всегда соблюдается. «Есть случаи, когда однородной в СФР посчитали самую простую коляску для ребенка с ДЦП на четырех колесах, тогда как ребенку необходимы специальный подголовник и другие детали, чтобы коляска являлась средством реабилитации и компенсировала нарушения», — говорит глава ВОРДИ. Базовая модель — зачастую самая дешевая, и поэтому компенсация может составлять лишь малую часть реально потраченных инвалидом средств, указала Клочко

Если речь идет об изделиях индивидуального изготовления или сложной технике, то заключение договора с фиксированной стоимостью происходит в момент заказа, а изготовление ТСР и его поставка могут занимать некоторое время, пояснили в пресс-службе Минтруда. При ранее действующем механизме от заказа до подачи документов размер компенсации мог измениться. Такое было возможно, если в этот период была выполнена госзакупка такого же ТСР по более низкой цене.

«Чтобы нивелировать колебания внутри года, исключить ситуации, когда размер компенсации изменился от момента принятия гражданином решения о самостоятельной покупке до момента подачи заявления на возмещение, введен новый порядок», — подчеркнули в пресс-службе.

Новый приказ Минтруда также сокращает срок, в течение которого должно быть принято решение о выплате компенсации. Если раньше у отделения Соцфонда на это было 15 рабочих дней с момента получения заявления, то теперь десять рабочих дней. Однако если требуется медико-техническая экспертиза, срок составляет те же 15 рабочих дней. Срок направления денежной компенсации остается прежним — пять рабочих дней.

Как меняются суммы компенсаций

В Москве суммы компенсаций, рассчитанные по новой методике, уменьшились «до катастрофических размеров», утверждается в письме МГАРДИ президенту (под обращением подписались около 2,9 тыс. человек, сообщила юрист МГАРДИ Наталия Кудрявцева). Например, ранее компенсация за слуховой аппарат цифровой заушный мощный составляла 330 тыс. руб., а теперь — 19,9 тыс. руб., компенсация за прогулочную кресло-коляску с ручным приводом с дополнительной поддержкой головы и тела была 239,1 тыс. руб., а стала — около 63,3 тыс. руб., указано в письме (речь идет о средневзвешенных ценах для Центрального федерального округа).

Москва входит в Центральный федеральный округ, в котором 11 регионов из 18 являются дотационными, отмечает МГАРДИ. Стоимость госзакупок и цены закупаемых ТСР в таких регионах традиционно ниже, а социальные обязательства столицы выше, поскольку там живет треть всех инвалидов ЦФО. По словам Кудрявцевой, на совещании в СФР представитель московского отделения фонда сообщил, что при расчете компенсаций по новой методике госконтракты Москвы не учитывались. «То есть это средняя цена, но без учета Москвы. Однако компенсации для Москвы будут рассчитываться по этому приказу», — говорит Кудрявцева.

МГАРДИ предлагает отказаться от новой методики определения компенсаций и привязать их не к федеральным округам, а к регионам.

27 октября — в день вступления приказа Минтруда в силу — на сайте Соцфонда была опубликована таблица со средневзвешенными ценами на ТСР в разрезе федеральных округов. Например, для комнатного кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела, в том числе для больных ДЦП, средневзвешенная цена по России составляет 64,4 тыс. руб. Самая высокая средневзвешенная цена за это ТСР в Северо-Западном федеральном округе (почти 119 тыс. руб.), самая низкая — в Северо-Кавказском (43,3 тыс. руб.).

В электронном каталоге ТСР на сайте Соцфонда, в котором пользователь видит текущие розничные цены в зависимости от своего региона, в этой категории по состоянию на 8 ноября было представлено 78 вариантов, цены начинаются от 76,2 тыс. руб. для Московской области и от 47 тыс. для Москвы, но в основном варьируются на уровне 100–200 тыс. руб. При этом сумма компенсации, определенная в соответствии с новым порядком, составляет для Москвы и области 60 тыс. руб., а в случае оплаты электронным сертификатом — около 32,4 тыс. руб. Чиновники предупреждали и ранее, что компенсация не всегда полностью покроет затраты.

При расчете компенсации средняя стоимость изделия выводится по его техническим характеристикам, сообщили в пресс-службе Минтруда. «При наличии в ИПРА дополнительных характеристик ТСР, что часто встречается при рекомендациях кресел-колясок детям, размер компенсации рассчитывается по однородным контрактам с такими же характеристиками, а не по базовым. При наличии в ИПРА дополнительных характеристик выборка по контрактам на территории федерального округа будет произведена с учетом таких характеристик, что позволит максимально учесть их при определении размера компенсации», — подчеркнули в ведомстве.

Сколько в России инвалидов По данным Федерального реестра инвалидов, в России на сегодняшний день 11,55 млн человек имеют инвалидность. Последние данные Росстата — за 2021 год — свидетельствуют, что 60% инвалидов нуждались в каких-либо технических приспособлениях, 86% из них были обеспечены ими в полном объеме.

Недостатки электронных сертификатов

Купить ТСР самостоятельно — самый быстрый способ получить его, поскольку сроки выплаты компенсации регламентированы, говорит Клочко. На электронный сертификат, по ее словам, деньги могут долго не начисляться, а закупочные процедуры, которые проводят отделения СФР, — также длительный процесс, особенно если речь идет об индивидуализированных ТСР.

Руководитель ВОРДИ считает, что целью новой методики расчета компенсаций является «настойчивость в переходе на электронные сертификаты и уход от системы компенсаций». Сумма электронного сертификата определяется в соответствии со стоимостью последнего исполненного в данном регионе контракта на аналогичное ТСР, которое Соцфонд приобрел для обеспечения граждан. В случае с электронными сертификатами люди все равно зачастую вынуждены доплачивать, отмечает Клочко. Кроме того, электронные сертификаты не имеют нормативного срока наполнения и могут долго «висеть» до поступления на них денег, говорит она.

Электронные сертификаты заработали с конца 2021 года. Сейчас этим способом уже обеспечивается каждая пятая покупка ТСР, сообщили в пресс-службе Минтруда. В августе РБК писал о задержках с выплатой компенсаций и поступлением средств на электронные сертификаты.

«Мы считаем, что для целей госзакупок цена (на ТСР) должна устанавливаться по сметному принципу, как при закупках лекарственных препаратов. Чтобы в электронном каталоге указывались реальные и справедливые цены, которые должны быть декларированы поставщиком исходя из его затрат. На рынке он пусть продает за сколько хочет, а для госзакупок пусть будет внятная, обоснованная затратами цена, пусть с некоторой маржинальностью», — подчеркивает глава ВОРДИ.

При таких ценах инвалиды не должны были бы доплачивать, уверена она. «Если государство закупает у поставщиков, это должны быть разумные, справедливые цены, в соответствии с которыми наполнялись бы электронные сертификаты и выплачивались компенсации», — резюмирует Клочко.

Многие семьи вынуждены брать кредиты на покупку ТСР, поскольку рекомендованное в ИПРА техсредство либо вообще не закупается, либо процедура госзакупки очень долгая, может затянуться на год и более, отмечается в письме МГАРДИ. Промедление может негативно сказаться на состоянии ребенка-инвалида. Сложная ортопедическая обувь делается на заказ около трех месяцев, за это время может измениться размер ноги ребенка и закончиться сезон, для которого обувь нужна, указывает организация.

Для базовых моделей ТСР компенсация по многим позициям перечня, можно сказать, удовлетворительная, но для сложных случаев, которых немало, ее недостаточно, и людям приходится доплачивать, порой довольно серьезно, отмечает Клочко.