Инвалиды пожаловались на задержки с выплатами на коляски и ходунки

Люди с инвалидностью жалуются на то, что деньги из бюджета не поступают на электронные сертификаты для покупки средств реабилитации по несколько месяцев. Проблема наблюдается по всей стране, говорят в организациях инвалидов

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Общественные организации и люди с инвалидностью жалуются на задержки в несколько месяцев с поступлением средств на электронные сертификаты, необходимые для покупки технических средств реабилитации, и c выплатой компенсаций за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

«Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения. И с компенсациями, и с электронными сертификатами — общая проблема для всей России», — сказала РБК председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко.

По ее словам, трудности с выплатами начались в прошлом году. «Раньше не было таких сильных задержек. В этом году задержки были с февраля по июнь, потом в регионы поступили средства, мы рекомендовали родителям быстро обращаться со своими нуждами в отделения Социального фонда России», — рассказала Клочко.

Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ) также жалуются на задержки выплат, следует из сообщений в Telegram-канале организации. «Во многих регионах есть задержки с выплатами компенсаций, а также заключением госконтрактов», — констатирует ВОИ в одном из постов. Там рекомендуют обращаться с жалобами в центральный аппарат Соцфонда и прокуратуру по месту жительства.

В марте этого года Минтруд сократил сроки рассмотрения заявлений о выплате компенсаций и направления денег инвалидам за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Решение о выплате должно быть принято в течение 15, а не 30 дней, как было ранее. Выплата компенсации должна быть направлена человеку не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения, раньше на это отводился месяц.

Что касается формирования электронных сертификатов (то есть поступления на них денежных средств), прямого указания на то, в какой срок это должно произойти, не установлено. По словам Клочко, сроки рассмотрения заявления и информирования всех участников процесса указаны четко, а срок формирования электронных сертификатов «тщательно обходится» в нормативно-правовых актах. В результате «многие ждут формирования по несколько месяцев и ничего не могут сделать», подчеркивает она.

РБК направил запросы в Социальный фонд России, Минтруд, Генпрокуратуру и Федеральное казначейство.

Как инвалиды могут получать средства технической реабилитации Люди с инвалидностью, которым необходимы технические средства реабилитации (ТСР: к ним относятся, к примеру, кресла-коляски, вертикализаторы, ходунки, специальная ортопедическая обувь, подгузники и проч.) могут получить их от государства тремя способами: оформить заявку в региональном отделении СФР, которое само проведет закупочные процедуры и передаст ТСР человеку, купить самостоятельно и получить компенсацию от СФР или оформить электронный сертификат. Последний вариант появился недавно — с конца 2021 года. Инвалид или его законный представитель подает заявку на электронный сертификат на «Госуслугах» или лично в региональном отделении Соцфонда. На рассмотрение заявки на сертификат отводится пять рабочих дней, он привязывается к карте платежной системы «Мир». Деньги резервируются в бюджете Федеральным казначейством под каждое ТСР, а не перечисляются напрямую на указанную карту. При оплате картой посредством сертификата средства поступают напрямую продавцу (на сайте Соцфонда есть список торговых точек, работающих по этой системе). Сертификат можно выписать на изделия, предусмотренные в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА, под реабилитацией понимается восстановление утраченных навыков инвалида, под абилитацией — формирование отсутствовавших навыков). Сумма электронного сертификата определяется в соответствии со стоимостью последнего исполненного в данном регионе контракта на аналогичное ТСР, которое Соцфонд приобрел для обеспечения граждан. Если в данном регионе не было таких закупок, берется стоимость контракта из соседнего региона. Если заявитель приобретает средство реабилитации дороже, он доплачивает из собственных средств. Глава Минтруда Антон Котяков в июне сообщал, что с запуска механизма оформлено более 344 тыс. электронных сертификатов на сумму почти 7 млрд руб.

Проверка Генпрокуратуры

В ответе отделения Соцфонда по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на обращение матери ребенка-инвалида (документ есть в распоряжении РБК) говорится, что на момент принятия решения о формировании электронного сертификата по ее заявке «лимиты на обеспечение ТСР с использованием электронного сертификата отделением были освоены в полном объеме». Отделение направило в центральный аппарат Соцфонда письмо об уточнении потребности средств федерального бюджета для обеспечения инвалидов ТСР, следует из ответа.

На проблему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации за счет бюджетных средств в начале августа обратила внимание Генпрокуратура. «В деятельности региональных подразделений Социального фонда России прокурорами планируется проверить соблюдение порядка и сроков предоставления гражданам технических средств, соответствие их индивидуальным программам реабилитации (абилитации), выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные товары, правильность определения ее размера, оперативность замены специализированного оборудования в связи с истечением срока использования», — говорится в сообщении ведомства.

Особое внимание в ходе проверок будет обращено на льготное предоставление технических средств реабилитации детям, а также на соблюдение права инвалидов на приобретение таких товаров с использованием электронного сертификата, отмечает Генпрокуратура. Ранее «Известия» писали, что Генпрокуратура в 2021–2023 годах выявила нарушения прав инвалидов примерно в 20 регионах. В частности, граждане не могли получить в срок положенные им по закону лекарства и средства реабилитации, аукционы на которые должны объявлять региональные власти.

Весной в Госдуме поднимали вопрос о проблемах с обеспечением техническими средствами реабилитации военнослужащих, получивших увечья в ходе боевых действий на Украине. В частности, вице-спикер нижней палаты Анна Кузнецова говорила, что люди жалуются на несвоевременное предоставление средств реабилитации и долгую диагностику, выдачу некачественных, несовременных или не соответствующих тяжести травмы протезов. Кузнецова отмечала также, что некоторые производители ТСР резко подняли цены; кроме того, не хватает производственных мощностей.

Проблемы электронных сертификатов

«Цель электронного сертификата была в упрощении для человека процесса получения ТСР. Он предполагает возможность использования электронного каталога, единого для всей страны. И все это с использованием федеральных финансовых средств, которые должны поступать на электронные сертификаты», — говорит Клочко.

По ее словам, в теории это «хороший механизм», который, однако, «не работает, потому что привязан к привычной системе — ценам предыдущих контрактов». Получается, что федеральные средства, которые должны расходоваться на наполнение электронного сертификата, «варьируются кратно, в несколько раз, в зависимости от региона», отмечает руководитель ВОРДИ. В организации проверяли, сколько стоит определенная модель инвалидной коляски в разных частях страны. Например, во Владивостоке и Севастополе коляска стоила 52 тыс. руб., в Астрахани — 95 тыс., в Подмосковье — 120 тыс.

Чтобы получить «хорошую цену» электронного сертификата, человеку нужно обладать немалой компетенцией и в ожидании достойного контракта отлавливать ее в системе закупок, чтобы зафиксировать в электронном сертификате, поясняет она. «Зачем эта история, когда речь идет о федеральных деньгах? Почему эта коляска не стоит одинаково на всей территории России с поправкой на логистику?» — недоумевает общественница.

По словам Клочко, электронный сертификат на ряд средств реабилитации действителен три месяца, после чего сгорает. В результате, если средств для его наполнения в региональном отделении СФР нет длительный период, происходят отмены сертификатов. «Таким образом, мы видим, что грандиозная задумка по выводу механизма на цифровой уровень с целью упрощения для людей оказалась несостоятельной в связи с использованием предыдущих методов регулирования закупок», — резюмирует Клочко.

Замглавы Минтруда Алексей Вовченко в конце июня признал проблему с обеспечением нуждающихся средствами реабилитации. По его словам, в прошлом году в результате санкций и роста цен отдельные виды ТСР подорожали более чем на 30%, коляски — на 47%. Чиновник сообщил, что в прошлом году «случился существенный дефицит финансов у Соцфонда именно на ТСР в четвертом квартале по всем видам обеспечения», что «вылилось в существенные задержки в обеспечении людей ТСР». Он уточнил, что в 2023 году Соцфонду выделено более 42 млрд руб. на эти цели.

Вовченко сообщил также, что необходимо переходить на «справедливое образование цены и стоимости электронного сертификата исходя из средневзвешенных цен как минимум по федеральному округу, а не по результатам закупок».

Что говорят родители

Светлана Зыкова из Вышнего Волочка рассказала РБК, что ее ребенку (6 лет, ДЦП) после операции необходим ортез (изделие, обеспечивающее механическую поддержку сустава). «Я подала заявку на получение ортеза (до недавнего времени его нельзя было оплатить сертификатом, только получить от Соцфонда) в 20-х числах июня — и наступила тишина. Мне ответили где-то неделю назад, что нет закупок, нет поставщика и когда они смогут закупить для нас ортез, они не знают», — говорит она. «Одновременно я подавала заявку на электронный сертификат для покупки ходунков — они необходимы, чтобы ребенок учился ходить после операции. Ответ один и тот же. Заявку на сертификат в июле одобрили, была написана предположительная сумма и нужно было ждать, когда деньги зачислят на номинальный счет. Уже второй месяц мы ждем», — рассказала женщина.

«Я подавала 30 июня заявку на электронный сертификат на ходунки и на подгузники. Мне 6 июля пришел положительный ответ, что сумма зарезервирована, но деньги до сих пор не поступили. В отделении Соцфонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сказали, что нет финансирования, ждут, когда поступят деньги», — сообщила РБК Лиана из Санкт-Петербурга, мама ребенка с синдромом Питта-Хопкинса.

По словам Анжелики из Калуги (ее ребенок, 4,5 года, страдает ДЦП и эпилепсией), она подала заявку на электронный сертификат на домашнюю коляску, опору для сидения и опору для стояния 8 июля — в положенный срок его одобрили, но деньги не поступают. «На днях звонила в областное отделение Соцфонда, сказали, что денег в августе, скорее всего, не будет», — сказала она.

«Мне не выплачивали компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации по заявкам с марта и апреля, накопилась сумма порядка 80 тыс. руб. Месяц назад писала жалобу в региональное отделение Соцфонда, там мне ответили, что я стою в очереди, но денег нет, когда будут, мне их вернут. Спустя некоторое время я написала обращение в приемную Следственного комитета в VK. СК вызвал к себе представителя Соцфонда и меня, и в этот же день мне выплатили компенсацию», — говорит Татьяна из Краснодара, мама ребенка с ДЦП.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы РБК пояснили, что финансирование на покупку ТСР по электронным сертификатам производится из федерального бюджета. Заявление на компенсацию за самостоятельно купленные средства жители Москвы оформляют на портале mos.ru или лично в территориальном центре социального обслуживания. Финансирование компенсаций производится из федерального бюджета, а когда лимиты исчерпаны, компенсация выплачивается из московского бюджета. Кроме того, в Москве есть городской перечень из ТСР, куда входит семь наименований и выплата компенсаций за которые осуществляется исключительно из бюджета города.