Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
«Локомотив» играет с «Краснодаром» в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 Дважды уступавший в счете ЦСКА вырвал победу у «Сочи» в чемпионате России Спорт, 18:44 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 18:24 Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с ней Общество, 18:23 Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова Общество, 18:16 Адвокат сообщил о признательных показаниях доцента СПбГУ на допросе Общество, 18:13 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Политика, 18:13 Родители Даниила Медведева заявили о проблемах с получением визы в Англию Спорт, 18:03 Кудашов заявил о разочаровании игрой сборной России в матче с Чехией Спорт, 18:00 Путин приехал на концерт к Пахмутовой и поздравил ее с юбилеем Общество, 17:59 Виталий Истомин — о крабах, работе, путешествиях и личном комфорте РБК и Renault, 17:58 Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу Политика, 17:35 В РВИО объяснили удаление имени подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ Общество, 17:12 Сборная России потерпела второе поражение на Кубке Карьяла Спорт, 16:58
Общество ,  
0 
Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова
Рамиль Шамсутдинов утверждал, что расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования, так как «опускали всех молодых». По словам депутата Александра Шерина, в воинской части нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат»
Депутат Госдумы Александр Шерин (Фото: РИА Новости)

В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат». Об этом РБК сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который съездил в эту часть.

«Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены. Я знаю, что такое подход командира к несению службы. Некоторые, к сожалению, с холодцой относятся. Это проявляется в форме одежды личного состава, солдаты, как правило, бывают с запуганными глазами, неопрятные, неумытые, нечищеная обувь, грязь под ногтями. Я там этого не увидел», — сказал он.

По словам депутата, к его приезду в части не успели бы подготовиться, так как предупредили о своей поездке «меньше чем за сутки», даже «за ночь». «Подготовиться у них времени вообще не было», — сказал Александр Шерин.

Также депутат напомнил о том, что в конце октября в СМИ был опубликован ролик, на котором, как сообщала Lenta.ru, было запечатлено, как сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым. Видео было аналогично тому, которое появлялось в новостях об издевательствах над заключенными в колонии под Екатеринбургом в 2016 году (позже издание указало, что видео старое, и удалило новость). Александр Шерин заявил, что «из-за этого видео мне пришлось кабинки обследовать». «Уборные абсолютно не так выглядят в этих казармах, как на видео», — сказал он.

Общество
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В конце октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла стрельба. В ходе инцидента, как считает следствие, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.

Обвиняемый утверждает, что пойти на преступление его вынудила угроза изнасилования: «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было, что мне делать?»

Политика
Расстрелявший сослуживцев солдат получал взыскания за обращение с оружием

«Он намекнул на это, но прямо не говорил. Многих, говорит, молодых там уже «опустили». Может быть, он это имел в виду, может — не это, я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все», — заявил отец рядового Салим Шамсутдинов в ответ на вопрос РБК о том, поступали ли сыну угрозы изнасилованием. Он добавил, что Рамиль пошел на расстрел сослуживцев осознанно.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Артём Губенко
Теги: Депутаты, дедовщина, стрельба
Материалы по теме
В Забайкальском крае солдат-срочник застрелил семь человек
Общество
Отец и брат рядового Шамсутдинова сообщили о допросе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter