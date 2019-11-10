Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов утверждал, что расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования, так как «опускали всех молодых». По словам депутата Александра Шерина, в воинской части нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат»

Депутат Госдумы Александр Шерин (Фото: РИА Новости)

В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат». Об этом РБК сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который съездил в эту часть.

«Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены. Я знаю, что такое подход командира к несению службы. Некоторые, к сожалению, с холодцой относятся. Это проявляется в форме одежды личного состава, солдаты, как правило, бывают с запуганными глазами, неопрятные, неумытые, нечищеная обувь, грязь под ногтями. Я там этого не увидел», — сказал он.

По словам депутата, к его приезду в части не успели бы подготовиться, так как предупредили о своей поездке «меньше чем за сутки», даже «за ночь». «Подготовиться у них времени вообще не было», — сказал Александр Шерин.

Также депутат напомнил о том, что в конце октября в СМИ был опубликован ролик, на котором, как сообщала Lenta.ru, было запечатлено, как сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым. Видео было аналогично тому, которое появлялось в новостях об издевательствах над заключенными в колонии под Екатеринбургом в 2016 году (позже издание указало, что видео старое, и удалило новость). Александр Шерин заявил, что «из-за этого видео мне пришлось кабинки обследовать». «Уборные абсолютно не так выглядят в этих казармах, как на видео», — сказал он.