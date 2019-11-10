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Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Пассажирка 1988 года рождения курила электронные сигареты в туалете Boeing, тем самым нарушая правила безопасности
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Самолет Boeing 738 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры. 

Пассажирка курила электронные сигареты в туалете, сообщили в прокуратуре. Вынужденную посадку самолета в Самаре из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, подтвердили «Интерфакс-Поволжью» в пресс-службе аэропорта. 

Инцидент произошел 10 ноября в 05:55 по местному времени (04:55 мск). Женщина 1988 года рождения была отстранена от полета, воздушное судно вылетело из международного аэропорта Самары Курумоч в Сочи в 06:55. 

Ранее РЕН ТВ и челябинский портал «Пчела» без указания источников информации сообщили, что на борту самолета дебош устроил мужчина. По данным СМИ, командир экипажа принял решение сесть в Самаре, где пассажира передали полиции.   

В конце октября СМИ сообщили, что актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Тель-Авив из-за устроенного на борту дебоша. По словам представителей «Аэрофлота», в самолете которого произошел инцидент, Вележева отказалась поднимать столик и спинку сиденья, после чего у нее произошел конфликт с бортпроводниками. Кроме того, в компании заявили, что поведение актрисы было деструктивным, также у нее были признаки алкогольного опьянения. Супруг Вележевой актер Алексей Гуськов опроверг сведения о нетрезвом состоянии жены, объяснив ее поведение снотворными.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Кристина Астафурова
Теги: самолет, Самара, «Победа», новости РБК, электронные сигареты
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