Опрос показал число желающих войти в состав России жителей Донбасса

Большинство жителей ДНР и ЛНР продолжают считать неподконтрольную Киеву территорию частью Украины, показал опрос для центра ZOiS. 31% опрошенных — за автономию в составе Украины, а 45,5% хотели бы включения в состав России

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжают считать неподконтрольную Киеву территорию частью Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

54,5% опрошенных, проживающих в самопровозглашенных республиках, видят эти территории частью Украины. 31% от общего числа опрошенных хотели бы, чтобы территории получили автономный статус в составе Украины, а 23,5% выступают за возвращение Донецкой и Луганской областей в состав Украины без особого статуса, говорится в исследовании. 18,3% опрошенных респондентов желают, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав России без предоставления автономии, а оставшиеся 27,2% — с получением автономного статуса.

При этом, отмечается в исследовании, число проживающих в республиках людей, считающих себя «гражданами Украины», значительно упало по сравнению с 2016 годом. Тогда таковыми себя называли 53%, в 2019 году уже только 26%. 64,5% опрошенных жителей ДНР и ЛНР считают своим родным русский язык, 31,3% — и русский, и украинский и только 3,5% — украинский.

Кроме того, большинство (55,8%) опрошенных заявили, что ни разу с момента начала конфликта на Донбассе не пересекали линию разграничения. Однако, отмечается в исследовании, все-таки количество людей, которые ездят на Украину с территории республик, медленно растет.

Опрос проводился на территориях Донбасса в феврале и марте этого года. На территории ДНР и ЛНР людей опрашивали по телефону, а на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей — с помощью личных интервью. Всего по обе стороны линии разграничения были опрошены 1200 человек.