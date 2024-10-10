На юге России упал учебно-боевой самолет Як-130

Самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа писал, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. По данным агентства, крушение произошло в Волгоградской области, а телеграм-канала 112 — в Калмыкии в 40 км от Элисты.

Пилот катапультировался, его доставили на вертолете в госпиталь Волгограда, пишет 112.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Волгоградской области, СК Волгоградской области.

Як-130 — двухместный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения и боевой подготовки летчиков, а также применения по воздушным и наземным целям. Он способен нести до 3000 кг боевой нагрузки (управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое вооружение, пушки и т.д.).

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