В Подмосковье разбился самолет-амфибия

Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета неподалеку от Рузы. На борту были два члена экипажа, они погибли. Заведено уголовное дело

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Подмосковье потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G, сообщает межрегиональная транспортная прокуратура, ведомство начало проверку.

«РИА Новости» и ТАСС сначала сообщали, что в аварию попал самолет Ан-2, позднее они уточнили, что речь идет о легкомоторном «Алекс-251».

Авария произошла недалеко от аэродрома Ватулино рядом с городом Руза. ТАСС писал, что самолет совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу «Вербилки».

По предварительным данным, погибли двое пилотов. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК завело дело по ч.3 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

«Алекс-251» — многоцелевой двухдвигательный самолет-амфибия, созданный ЗАО «Авиатик-альянс». Он предназначен для перевозки пяти пассажиров или груза массой 400 кг. Максимальный взлетный вес — 2200 кг, крейсерская скорость полета — 200 км/ч, максимальная продолжительность полета — 10,5 часов.

31 августа в Северной Осетии совершил жесткую посадку самолет Ан-2, который выполнял тренировочный полет для прыжков с парашютом, он вылетел с аэродрома аэроклуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). На борту были 15 человек, семеро пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело.

За несколько дней до этого Ан-2 с тремя членами экипажа и 11 пассажирами вынужденно сел на склоне горы в районе поселка Солнечный в Якутии. Как сообщили в Росавиации, самолет принадлежит старательской артели «Золото Ыныкчана». Якутское управление ведомства начало расследование вместе с Межгосударственным авиационным комитетом.