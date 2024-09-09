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При крушении самолета-амфибии под Москвой погиб испытатель Superjet

При крушении самолета-амфибии в Подмосковье погибли один из его создателей Танцырев и летчик-испытатель Иванов, который участвовал в тестировании Sukhoi Superjet 100. Последнего уволили из-за «бочки» вне программы испытаний

При крушении самолета-амфибии под Москвой погиб испытатель Superjet
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При крушении в Подмосковье самолета-амфибии «Алекс-251» погибли Алексей Олегович Танцырев и Александр Борисович Иванов, оба 1957 года рождения. Их личности подтвердили РБК в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Согласно информации на сайте Московского авиационного института (МАИ), Александр Иванов был летчиком-испытателем первого класса, имел более 3,5 тыс. часов налета, из которых более 1 тыс. — испытательные. Летчиком-испытателем Иванов служил с 1986 года. Он освоил и испытал более 20 воздушных судов, в том числе Ту-134, Як-40, Ан-2, военные Су и МиГ. С 2006 по 2019 год он работал летчиком-испытателем в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и испытывал Sukhoi Superjet 100 (SSJ100, или RRJ-95).

В 1995 году пилот был награжден орденом Мужества за испытания палубной авиации в условиях Заполярья.

Последствия крушения самолета-амфибии RA1240G в Московской области

В 2019 году Иванова уволили из «Гражданских самолетов Сухого» в связи с сокращением штата. Поводом стал инцидент 2011 года, когда летчик, совершая тестовый полет на SSJ100, выполнил на пассажирском лайнере маневр «бочка», который не входил в программу испытаний, писал телеграм-канал Baza. Однако, по версии самого Иванова, которую он изложил каналу, увольнение было связано с результатами испытаний Superjet.

Летчик неоднократно писал о недостатках самолета, в том числе направил письмо в Генпрокуратуру. После авиакатастрофы с SSJ100 в Шереметьево в 2019 году, в результате которой погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, Иванов подписал открытое письмо с требованием провести повторное расследование катастрофы, когда предварительное следствие назвало единственным виновным пилота Дениса Евдокимова. В 2023 году его приговорили к шести годам колонии-поселения и взыскали штраф в размере 2,5 млн руб. в пользу двух потерпевших.

Алексей Танцырев — директор ЗАО «Авиатик-альянс», один из создателей потерпевшего крушение самолета-амфибии «Алекс-251». Легкомоторный самолет совершал тренировочный полет и принадлежал аэроклубу «Вербилки». Он потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области днем 9 сентября. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
самолет-амфибия авиакатастрофа Sukhoi летчик-испытатель
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