Кожемяко заявил о поддержке Кремлем переноса столицы Дальнего Востока

Руководитель администрации президента Антон Вайно поддержал инициативу перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом заявил автор идеи врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко

Вид Владивостока (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В администрации президента (АП) поддержали инициативу перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом «Интерфаксу» сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

По словам врио губернатора, предложение обсуждалось с руководителем АП Антоном Вайно. «Он сказал, что в ближайшее время туда направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации. В целом, он положительно отнесся к этой идее», — сказал Кожемяко.

Как отмечает ТАСС, инициативу также поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С предложением перенести столицу ДФО ранее в октябре выступил Кожемяко. «Я считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус», — сказал он, подчеркнув, что это принесет дополнительные ресурсы и позволит обратить внимание властей.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что предложение будет представлено президенту России Владимиру Путину до конца года. Сам Трутнев добавил, что поддерживает идею, поскольку ​Приморье превосходит Хабаровский край в пять-десять раз в сфере инвестиций.

Однако против выступил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По его словам, ​Хабаровск — столица «не только по названию, но и по определению». Для поддержания статуса он обещал развивать науку. «Конкуренция никому не помешает, но столица останется в Хабаровске», — резюмировал он.