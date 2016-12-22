Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО

Предложение перенести столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток представят президенту Владимиру Путину до конца года. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он добавил, что предложил врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко сначала обсудить вопрос с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а потом обращаться к Путину.

Трутнев добавил, что готов поддерживать решение о переносе столицы ДФО во Владивосток. По его мнению, основаниями являются инвестиционная привлекательность и возможности Приморья. Полпред отметил, что Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз в сфере инвестиций.

«Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее», — сказал Трутнев.

Ранее перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток предложил Олег Кожемяко. По его мнению, статус столицы принесет Приморью дополнительные материальные ресурсы и внимание от властей. Кожемяко отметил, что Владивосток не раз становился местом проведения международных форумов, поэтому решение сделать из города столицу ДФО будет справедливым.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который 2 октября подал в отставку, призывал наделить Владивосток статусом города федерального значения для обеспечения развития и подтверждения звания Тихоокеанской столицы России.