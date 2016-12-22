ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,83 EUR Нал. 77,08 75,75 USD Бирж. 66,25 -0,31 EUR Бирж. 76,15 -0,33 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6641,80 -34,60 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО
Лента новостей
Авиакомпания рассказала о четырех пострадавших из-за инцидента в Якутске 03:13, Общество Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО 02:50, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 02:34, РБК и Инвитро Министр юстиции Франции попросила Google убрать снимки тюрем на картах 02:21, Общество Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном 01:56, Политика Трамп ввел режим ЧП в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Майкл» 01:51, Общество В Росавиации заявили о начале расследования инцидента в Якутске 01:20, Общество The Sun узнала о возросшем до четырех количестве «жертв» Роналду 00:58, Общество Небензя пообещал сделать покидающей ООН Никки Хейли прощальный подарок 00:25, Политика В Боснии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв 00:18, Общество Аэропорт Якутска временно закрыли из-за инцидента с Sukhoj Superjet-100 09 окт, 23:45, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 09 окт, 23:43, РБК и Мираторг Счетная палата США упрекнула Пентагон в слабой защите оружия от кибератак 09 окт, 23:30, Политика Появилось видео пожара в здании Академии ФСИН в Рязани 09 окт, 23:26, Общество Кавказ обогнал остальную Россию по телесмотрению боя Нурмагомедова 09 окт, 23:20, Технологии и медиа Трамп назовет кандидата на пост представителя в ООН в ближайшие недели 09 окт, 23:15, Политика Глава КС предложил политическую и правовую реформы. Главное 09 окт, 23:07, Политика Врачи запретили Макгрегору участвовать в боях ближайший месяц 09 окт, 22:45, Спорт Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Якутске 09 окт, 22:44, Общество СМИ узнали о возможности пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина 09 окт, 22:39, Общество Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в желании «вселенской власти» 09 окт, 22:37, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09 окт, 22:33, РБК и Schneider Electric Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России 09 окт, 22:30, Общество Экс-глава Марий Эл пожаловался на слепоту из-за условий в СИЗО 09 окт, 22:19, Общество Торговые сети попросили Козака обсудить регулирование отрасли 09 окт, 22:16, Бизнес Новак пообещал достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции 09 окт, 21:59, Бизнес Путин поддержал идею снижения НДС на фрукты 09 окт, 21:46, Экономика Глава Конституционного суда предупредил об угрозе нового застоя 09 окт, 21:45, Политика
Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО
Общество, 02:50
0
Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО

Предложение перенести столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток представят президенту Владимиру Путину до конца года. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он добавил, что предложил врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко сначала обсудить вопрос с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а потом обращаться к Путину.

Трутнев добавил, что готов поддерживать решение о переносе столицы ДФО во Владивосток. По его мнению, основаниями являются инвестиционная привлекательность и возможности Приморья. Полпред отметил, что Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз в сфере инвестиций.

«Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее», — сказал Трутнев.

Ранее перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток предложил Олег Кожемяко. По его мнению, статус столицы принесет Приморью дополнительные материальные ресурсы и внимание от властей. Кожемяко отметил, что Владивосток не раз становился местом проведения международных форумов, поэтому решение сделать из города столицу ДФО будет справедливым.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который 2 октября подал в отставку, призывал наделить Владивосток статусом города федерального значения для обеспечения развития и подтверждения звания Тихоокеанской столицы России.

Теги: Владивосток , столица
Главное
Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном Политика
Материалы по теме
Кожемяко предложил сделать Владивосток столицей Дальнего Востока Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter