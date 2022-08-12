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Кравцов назвал сроки введения ЕГЭ на занятых Россией территориях Украины

На подконтрольных России территориях Украины обязательный ЕГЭ будут вводить не сразу. Минпросвещения предусмотрело переходный период в течение пяти лет, когда выбор типа выпускных экзаменов будет за учениками и их родителями
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для школьников на территориях Украины, занятых российскими войсками, через пять лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный», — сказал он (цитата по ТАСС).

Минпросвещения займется подготовкой школ Донбасса к 1 сентября
Политика
Фото:Александр Рекун / Global Look Press

В конце июня Кравцов заявлял, что партия «Единая Россия» и Минпросвещения займутся подготовкой школ в Донбассе и на занятых российскими войсками территориях к 1 сентября.

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, Бердянске и Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены соответствующими учебниками. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык», — сказал тогда министр.

Одной из основных задачах при подготовке к новому учебному году, считает Кравцов, служит подготовка новых преподавателей и повышение квалификации учителей. «Мы уже несколько тысяч учителей подготовили, переподготовили. Здесь важна очень тесная координация. Я благодарю всех, с Министерством просвещения работали», — сказал Кравцов. Он уточнил, что один из центров подготовки действует в Ростове, а другой — в Крыму.

Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Пресс-служба министерства сообщила РБК, что ведомство ведет «масштабную непрерывную работу» по поддержке систем образования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на иных территориях, где в этом есть «острая необходимость».

Минпросвещения указало, что поставляет в Донбасс учебники, а также оказывает «помощь по широкому набору образовательных нужд».

Как пояснили в министерстве, это вызвано тем, что «состояние многих школ» в ДНР и ЛНР «отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима». Для того чтобы системы образования в республиках «могли функционировать», ведомство внедряет «обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов», а также помогает внедрять в образовательный процесс «качественные российские стандарты».

Эта работа идет при поддержке «ведущих экспертных организаций», сообщили в ведомстве, не назвав эти организации. «Многие курсы проходят дистанционно, но с максимальным погружением в практическую деятельность», — подчеркнули в Минпросвещения.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что педагогов и методистов школ некоторых российских регионов планируют отправить в командировки в Донбасс. По данным газеты, педагогам предлагают двойной оклад на время командировки.

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