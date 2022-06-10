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Общество ,  
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Рособрнадзор спрогнозировал снижение среднего балла по ЕГЭ в 2022 году

В этом году средний балл по всем предметам ЕГЭ будет ниже, чем в прошлом, в связи с изменениями образовательных стандартов. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Этот год: у меня прогноз, что в этом году средние баллы по всем предметам будут ниже», — сказал Музаев.

Он отметил, что такой прогноз обусловлен не ухудшением результатов, качеством преподавания в школах или влиянием онлайн-обучения.

«Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам. Структуры контрольно-измерительных материалов, содержание претерпели изменения по всем предметам. Когда у нас есть изменения в каком-то предмете, у нас всегда проседает средний балл по отношению к предыдущему году, хотя я говорю, что сравнивать нельзя», — пояснил глава Рособрнадзора.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Основной период сдачи ЕГЭ с учетом резервных дней в этом году выпадает на 26 мая — 2 июля. Первый (досрочный) этап аттестации проходил с 21 марта по 18 апреля. В начале апреля Рособрнадзор сообщил, что экзамены проведут в соответствии с графиком. Еще в феврале опрошенные РБК математики предупредили о снижении среднего балла ЕГЭ по данному предмету из-за изменений, которые предполагают отказ от слишком простых заданий и замену их более сложными.

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