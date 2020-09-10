В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19
За последние сутки в Москве скончались девять человек с коронавирусом и пневмонией, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице выросло с 4947 до 4956.
Более месяца, с 23 июля, суточное число летальных исходов от коронавируса в Москве колеблется в диапазоне от девяти до 14.
За прошедшие сутки в столице выявили 695 заразившихся. Всего с начала пандемии в Москве COVID-19 заболели 269 тыс. человек. Из них 226,2 тыс. человек уже выздоровели, лечиться продолжают 37,8 тыс. пациентов.
Накануне, 9 сентября, в Москве началась вакцинация жителей от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Она проводится в рамках третьего этапа клинических испытаний российского препарата «Спутник-V».