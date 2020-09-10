В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19

У всех пациентов была подтверждена пневмония. С начала пандемии от коронавируса в Москве умерли 4956 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались девять человек с коронавирусом и пневмонией, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице выросло с 4947 до 4956.

Более месяца, с 23 июля, суточное число летальных исходов от коронавируса в Москве колеблется в диапазоне от девяти до 14.

За прошедшие сутки в столице выявили 695 заразившихся. Всего с начала пандемии в Москве COVID-19 заболели 269 тыс. человек. Из них 226,2 тыс. человек уже выздоровели, лечиться продолжают 37,8 тыс. пациентов.

Накануне, 9 сентября, в Москве началась вакцинация жителей от коронавируса, сообщил оперативный штаб. Она проводится в рамках третьего этапа клинических испытаний российского препарата «Спутник-V».