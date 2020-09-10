Правительство выделит еще 4,1 млрд руб. на закупку вакцин от гриппа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство России на закупку вакцин от гриппа дополнительно выделит 4,1 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщила пресс-служба правительства.

Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа.

«На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд руб. Сегодня направим на это дополнительно 4,1 млрд руб.», — сказал он.

С 1 сентября в России началась вакцинация от гриппа. По поручению Владимира Путина в этом году за счет федерального бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска.