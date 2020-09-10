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Пандемия коронавируса ,  
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Власти пересмотрят режим работающих с COVID-19 медиков

Для выработки рекомендаций создадут приложение, которое соберет данные о режиме работы занятых в борьбе с коронавирусом сотрудников. На их основе будет определена суммарная, суточная и недельная нагрузка, а также сроки ротации
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти разработают новые рекомендации о нагрузке медицинских сотрудников, чтобы свести к минимуму риски заражения коронавирусом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Для этого в ФМБА разработают специальную систему, которая будет собирать информацию о работе и отдыхе медиков в условиях пандемии.

«Все это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в «красной зоне», — сказали в пресс-службе ФМБА.

Там также пояснили, что планируется установить, когда у медиков наступают утомление и эмоциональное выгорание, и на основе полученных данных определить суммарную, недельную и суточную нагрузку, как это сделано на вредных производствах, а затем установить сроки ротации медиков.

На разработку информационно-аналитической системы ФМБА потратит 4 млн руб., она должна быть готова к концу года.

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Председатель Профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников в беседе с «Известиями» поддержал разработку новых рекомендаций. Он отметил, что работа в «красной зоне» стала проблемой для администраций больниц, а руководству нужно было продумывать, как сотрудникам проходить в эту зону и сменять друг друга. Андрочников отметил, что из-за подобных проблем многим врачам приходилось находиться в «красной зоне» до 16 часов, а 12-часовой день «был распространенным явлением».

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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В апреле для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, были установлены стимулирующие выплаты — сначала на три месяца, с апреля по июнь, а затем и до конца лета. Для младшего медперсонала эти выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей могут доходить и до 80 тыс. руб.

Кроме того, в мае президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае смерти медицинского сотрудника от коронавируса для его родственников предусмотрена единовременная выплата в размере 2,7 млн руб. Если переболевший коронавирусом медик получил инвалидность, ему выплатят от 680 тыс. до 2 млн руб., а при временной потере трудоспособности — 68 тыс. руб.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин также подписал постановление, позволяющее занятым в борьбе с COVID-19 медикам выходить на пенсию досрочно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: COVID-19, пандемия
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