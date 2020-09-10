Власти пересмотрят режим работающих с COVID-19 медиков

Для выработки рекомендаций создадут приложение, которое соберет данные о режиме работы занятых в борьбе с коронавирусом сотрудников. На их основе будет определена суммарная, суточная и недельная нагрузка, а также сроки ротации

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Власти разработают новые рекомендации о нагрузке медицинских сотрудников, чтобы свести к минимуму риски заражения коронавирусом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Для этого в ФМБА разработают специальную систему, которая будет собирать информацию о работе и отдыхе медиков в условиях пандемии.

«Все это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в «красной зоне», — сказали в пресс-службе ФМБА.

Там также пояснили, что планируется установить, когда у медиков наступают утомление и эмоциональное выгорание, и на основе полученных данных определить суммарную, недельную и суточную нагрузку, как это сделано на вредных производствах, а затем установить сроки ротации медиков.

На разработку информационно-аналитической системы ФМБА потратит 4 млн руб., она должна быть готова к концу года.