Кабмин разрешил досрочно выходить на пенсию борющимся с COVID медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Документ устанавливает, что периоды работы медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, «засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости».

Согласно постановлению, один день работы будет засчитываться за два не только врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, но и медработникам, оказывающим скорую или специализированную помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

О том, что медикам, работающим с зараженными коронавирусом, засчитают один день за два, Мишустин сообщил накануне. Он отметил, что на выплату пенсий потребуется дополнительно около 325 млн руб. в год.