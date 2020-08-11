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Кабмин разрешил досрочно выходить на пенсию борющимся с COVID медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Документ устанавливает, что периоды работы медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, «засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости».

Согласно постановлению, один день работы будет засчитываться за два не только врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, но и медработникам, оказывающим скорую или специализированную помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

О том, что медикам, работающим с зараженными коронавирусом, засчитают один день за два, Мишустин сообщил накануне. Он отметил, что на выплату пенсий потребуется дополнительно около 325 млн руб. в год.

По данным премьера, досрочно на пенсию смогут выйти 4 тыс. врачей и других медицинских работников.

В конце мая в Минтруде заявляли о планах сформировать пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, из расчета день за три.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, медицинские работники, пенсия
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