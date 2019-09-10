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Из банковской ячейки в центре Москвы похитили $700 тыс.
Деньги в ячейку положил коммерческий директор акционерного общества. Полиция завела дело о краже в особо крупном размере
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В центре Москвы из банковской ячейки коммерческого директора фирмы похитили $700 тыс., сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Деньги были украдены из банковской организации, расположенной по адресу Воронцовская улица, дом 27/35, строение 1. По данным полиции, бизнесмен положил деньги в ячейку в декабре 2018 года. Когда он пришел в банк 9 сентября, открыть ячейку не удалось. В связи с этим бизнесмен вызвал мастера, а после вскрытия ячейки обнаружил, что в ней нет денег.

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В связи с произошедшим полиция завела дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). «Материальный ущерб составил 45 млн 584 тыс. руб.», — отметили в главке.

Как свидетельствуют карты, по данному адресу находится офис Транскапиталбанка. РБК направил запрос в кредитную организацию.

В середине мая из отделения банка на Варшавском шоссе пропало 5 млн руб. и $400 тыс. Обратившийся в полицию мужчина указал, что в последний раз видел деньги в конце декабря прошлого года. В пресс-службе банка РБК говорили, что не подтверждают факт хищения и что никто, кроме клиента, не имел доступа к сейфовой ячейке.

Авторы: Екатерина Костина, Юлия Выродова
Теги: кража, банк, деньги, бизнесмен
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Из банковской ячейки в центре Москвы украли почти ₽28 млн
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