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Из банковской ячейки в центре Москве украли почти ₽28 млн
Владелец крупной суммы денег — руководитель и совладелец нескольких столичных компаний — обнаружил кражу на следующий день после того, как положил деньги в ячейку
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В полицию поступило заявление о краже почти 28 млн руб. из банковской ячейки в одной из кредитных организаций в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Обратился в полицию 41-летний гражданин, который с 19 марта арендовал сейфовую ячейку в банке. Он поместил туда 27,8 млн руб. и оформил доверенность на одного человека, однако ключи от ячейки ему не передавал. На следующий день мужчина обнаружил, что в ячейке отсутствуют сданные на хранение деньги.

По факту случившегося проводится проверка, отметили в правоохранительных органах.

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Как рассказали РБК источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции, владельцем крупной суммы денег был выходец из Узбекистана и гендиректор компании ООО «Спектр Групп». Кража, по словам собеседников, произошла в отделении банка ВТБ, которое располагается по адресу: ул. Долгоруковская, 40.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Спектр Групп» занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Генеральным директором организации является Каныбек Жороев. Он также является совладельцем двух других московских фирм — ООО «Памир Фудс», а также ООО «Капитал-Мед».

РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Серков
При участии: Екатерина Костина
Теги: ВТБ, банковская ячейка, ограбление, Москва
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