В Москве из банковской ячейки украли $400 тыс. и 5 млн руб.

В Москве из банковской ячейки украли $400 тыс. и 5 млн руб.

В отделение полиции через службу «02» обратился гражданин, который сообщил о пропаже денег из банковского депозитария, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам потерпевшего, он утром 15 мая пришел в отделение банка по адресу Варшавское шоссе, 26, и не обнаружил в своей ячейке деньги. Мужчина заявил, что всего у него исчезли 5 млн рублей и $400 тысяч.

Указывается, что последний раз мужчина видел деньги в ячейке 28 декабря прошлого года.

По факту случившегося проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

По адресу Варшавское шоссе, 26, в Москве расположены отделения нескольких банков. «В дополнительном офисе банка, расположенном в Москве на Варшавском шоссе, д.26, не установлены сейфовые ячейки и не оказываются соответствующие услуги хранения», — сообщила РБК пресс-служба Московского Сбербанка.

Похожий случай произошел 21 сентября 2018 года. Тогда в полицию обратился пенсионер, который заявил, что у него украли 14,6 млн руб., которые хранились в депозитарии. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Кража».