Медведев утвердил меры по борьбе с «черными лесорубами»

Правительство обязало при получении экспортной лицензии указывать данные о всех сделках с хвойной древесиной. Это поможет проследить происхождение идущего на экспорт леса

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Премьер-министр Дмитрий Медведев изменил порядок получения разрешений на экспорт древесины для отслеживания происхождения лесоматериалов при вывозе за рубеж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Проект документа разрабатывался по поручению рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины под руководством вице-премьера Алексея Гордеева.

Теперь в заявлении на выдачу экспортной лицензии на лесоматериалы, в частности пихты белой европейской и сосны обыкновенной, необходимо будет указывать данные декларации о всех сделках с древесиной. На основании этих данных можно будет проследить цепочку поставок древесины от места заготовки до покупателя.

Инициатива, отметил Минпромторг, соответствует положениям ЕАЭС и других международных соглашений, в которых участвует Россия, а реализация проекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

По данным Совета Федерации, который, в свою очередь, ссылался на оценку международных организаций, объем незаконной вырубки леса в России составляет 20–25% от законного использования. Greenpeace Russia предупреждала, что незаконная вырубка угрожает порядка 40 млн га лесов в России, поскольку их правовой статус не закреплен.