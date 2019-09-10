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Медведев утвердил меры по борьбе с «черными лесорубами»
Правительство обязало при получении экспортной лицензии указывать данные о всех сделках с хвойной древесиной. Это поможет проследить происхождение идущего на экспорт леса
Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Премьер-министр Дмитрий Медведев изменил порядок получения разрешений на экспорт древесины для отслеживания происхождения лесоматериалов при вывозе за рубеж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Проект документа разрабатывался по поручению рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины под руководством вице-премьера Алексея Гордеева.

Теперь в заявлении на выдачу экспортной лицензии на лесоматериалы, в частности пихты белой европейской и сосны обыкновенной, необходимо будет указывать данные декларации о всех сделках с древесиной. На основании этих данных можно будет проследить цепочку поставок древесины от места заготовки до покупателя.

Инициатива, отметил Минпромторг, соответствует положениям ЕАЭС и других международных соглашений, в которых участвует Россия, а реализация проекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

По данным Совета Федерации, который, в свою очередь, ссылался на оценку международных организаций, объем незаконной вырубки леса в России составляет 20–25% от законного использования. Greenpeace Russia предупреждала, что незаконная вырубка угрожает порядка 40 млн га лесов в России, поскольку их правовой статус не закреплен.

В марте 2017 года стало известно, что правительство намерено включить древесину в список подлежащих маркировке товаров. Об этом заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он указывал, что «на каждое бревно должно ставиться электронное клеймо». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что всей лесной отраслью «рулит преступный теневой сектор», а под видом санитарной защиты ведется массированная вырубка.

В марте текущего года вице-премьер Алексей Гордеев поручил разработать концепцию маркировки древесины. Согласно поручению, ведомства должны конкретизировать все этапы и стадии маркировки от изготовления до оборота, а также оценить стоимость необходимого оборудования. До этого он предлагал усовершенствовать Государственную автоматизированную информационную систему учета древесины (ЛесЕГАИС), которая была запущена в 2014 году (сначала работала только в Иркутской области), и сделать ее обязательной для всех сделок с древесиной и лесопродукцией.

Авторы: Юлия Выродова, Анна Трунина
Теги: древесина, незаконный оборот
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Гордеев поручил разработать план по маркировке древесины
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