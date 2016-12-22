В Greenpeace заявили об угрозе незаконной вырубки 40 млн га леса в России

Незаконная вырубка угрожает около 40 млн га лесов в России из-за того, что их правовой статус не закреплен, заявил глава лесного отдела организации «Greenpeace Россия» Алексей Ярошенко, передает агентство «РИА Новости».
Ранее эти земли принадлежали колхозам, рассказал эколог. «Теперь это в целом бесхозные леса, поэтому их рубят кто хочет и как хочет. Таких лесов 40 миллионов гектаров по стране и на них можно заниматься криминалом, к примеру, под видом расчистки под сельхозугодья», — сказал Ярошенко. По площади эта территория превышает размеры Германии (35,7 млн га), отмечает агентство.
Представитель «Greenpeace Россия» заявил, что вырубка таких лесов ведется по всей России, в том числе верховьях Москвы-реки в Смоленской области. По регламенту местного лесничества там запрещено вырубать лесные полосы, которые располагаются вдоль водных объектов, добавил Ярошенко.
По его словам, эту территорию передали лесному фонду, но собственник вернул ее через суд. В результате там провели самую вырубили 450 га леса, рассказал Ярошенко. Он подчеркнул, что лес там вырубили не для очистки земли под сельскохозяйственные цели.