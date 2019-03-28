Гордеев поручил разработать план по маркировке древесины

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил до 10 апреля разработать концепцию маркировки древесины. О необходимости «электронного клейма» на «каждое бревно» ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев

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Вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам разработать концепцию функционирования системы маркировки древесины и изделий из нее с учетом опыта системы цифровой маркировки и прослеживания товаров — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Представить наработки в правительство предписано до 10 апреля 2019 года (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из исполнителей).

Соответствующее письмо, датированное 20 марта, было направлено в Минприроды, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, а также Федеральную таможенную службу (ФТС) и Федеральную налоговую службу (ФНС). РБК направил запросы в аппарат вице-премьера и в пресс-службы перечисленных ведомств. Представитель ЦРПТ не стал комментировать поручение Гордеева, отметив лишь, что центр «находится в диалоге с Рослесхозом по работе с лесной отраслью».

Согласно тексту поручения, ведомства должны конкретизировать все этапы и стадии маркировки древесины от изготовления до оборота, оценить стоимость необходимого оборудования, возможность создания радиочастотных меток, которые позволят отслеживать продукцию удаленно — при перевозке их железнодорожными вагонами и т.д.

О том, что правительство намерено включить древесину в перечень подлежащих маркировке товаров, стало известно в марте 2017 года по итогам расширенной коллегии Минпромторга, где об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В феврале этого года на встрече с членами Совета Федерации он также заявлял о необходимости перехода к электронной маркировке.

«Нужно обязательно переходить к электронной маркировке. Скажем прямо: на каждое бревно должно ставиться электронное клеймо. Тогда мы будем понимать, кто, чего и куда вывез», — сказал премьер-министр.