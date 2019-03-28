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Гордеев поручил разработать план по маркировке древесины
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил до 10 апреля разработать концепцию маркировки древесины. О необходимости «электронного клейма» на «каждое бревно» ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам разработать концепцию функционирования системы маркировки древесины и изделий из нее с учетом опыта системы цифровой маркировки и прослеживания товаров — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Представить наработки в правительство предписано до 10 апреля 2019 года (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из исполнителей).

Соответствующее письмо, датированное 20 марта, было направлено в Минприроды, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, а также Федеральную таможенную службу (ФТС) и Федеральную налоговую службу (ФНС). РБК направил запросы в аппарат вице-премьера и в пресс-службы перечисленных ведомств. Представитель ЦРПТ не стал комментировать поручение Гордеева, отметив лишь, что центр «находится в диалоге с Рослесхозом по работе с лесной отраслью».

Согласно тексту поручения, ведомства должны конкретизировать все этапы и стадии маркировки древесины от изготовления до оборота, оценить стоимость необходимого оборудования, возможность создания радиочастотных меток, которые позволят отслеживать продукцию удаленно — при перевозке их железнодорожными вагонами и т.д.

О том, что правительство намерено включить древесину в перечень подлежащих маркировке товаров, стало известно в марте 2017 года по итогам расширенной коллегии Минпромторга, где об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В феврале этого года на встрече с членами Совета Федерации он также заявлял о необходимости перехода к электронной маркировке.

«Нужно обязательно переходить к электронной маркировке. Скажем прямо: на каждое бревно должно ставиться электронное клеймо. Тогда мы будем понимать, кто, чего и куда вывез», — сказал премьер-министр.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на той же встрече заявила, что всей лесной отраслью «рулит преступный теневой сектор», и что под видом санитарной защиты ведется массированная вырубка, но кто ей заведует, куда отправляется древесина и как она продается, остается неизвестным. В связи с этим Матвиенко предложила провести мониторинг всех договоров, заключенных на 49 лет, и остановить вывоз леса на рубеж на время разбирательства.

С 2014 года в России действует система ЛесЕГАИС, которая должна осуществлять контроль за происхождением и оборотом древесины. В январе этого года Гордеев заявлял о необходимости ее усовершенствования, а также распространения на все сделки с древесиной и лесопродукцией. Предполагалось усовершенствование как самой системы, так и механизмов определения объемов незаконной заготовки и оборота древесины, порядок конфискации техники незаконных вырубок.

Что подлежит обязательной маркировке

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право определять перечень товаров, подлежащих маркировке, 1 января 2018 года. Первыми в России были промаркированы изделия из меха — пилотный проект по чипированию шуб был запущен еще в 2016 году. С 2017 года началась добровольная маркировка лекарств, в 2018 году в тестовом режиме стартовала маркировка табачной продукции, ювелирных изделий и обуви. В мае того же года был утвержден перечень товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке с 2019 года — в него вошли парфюмерия, табачная продукция, фотокамеры, духи и туалетная вода, предметы одежды, женские трикотажные блузки и блузоны, пальто, плащи, куртки, штормовки и ветровки, обувь, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье. Согласно поручению премьер-министра, в России до 2024 года будет создана единая система маркировки, оператором которой станет ЦРПТ.​

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: древесина, маркировка
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