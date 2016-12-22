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На Украине заявили о попытке блокировать КПП на границе с Россией
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На Украине заявили о попытке блокировать КПП на границе с Россией
Общество, 20:15
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На Украине заявили о попытке блокировать КПП на границе с Россией
Водители двух Volkswagen нарушили правила выезда с украинской территории, после чего были задержаны. На помощь им приехали несколько десятков человек, которые попытались заблокировать работу КПП
Фото: Сергей Козлов / РИА Новости

В Харьковской области несколько десятков человек попытались блокировать работу пункта пропуска Гоптовка на украинско-российской границе, сообщает Госпогранслужба Украины на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 сентября. За два часа до событий в пункт пропуска на выезд из Украины прибыли два автомобиля Volkswagen с польскими номерами. За рулем  были граждане Украины. Они прошли все виды контроля и уже на выезде из пункта пропуска решили сменить полосу движения и вернуться обратно.

Пограничники объяснили водителям Volkswagen, что они нарушают режим в пункте пропуска, и сообщили, что в случае возвращения информация о пересечении границы будет отменена. «В свою очередь, мужчины начали вести себя агрессивно и не выполняли законные требования пограничников», — сообщили в Госпогранслужбе, отметив, что водителей иномарок задержали.

После этого в пункт пропуска приехали несколько десятков гражданских лиц, которые потребовали встречи с задержанными, попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников. В украинской погранслужбе эти действия назвали «провокационной акцией», которая планировалась с участием бывших сотрудников Госпогранслужбы.

На место приехали сотрудники Нацполиции, после беседы с которыми часть нарушителей покинули пункт пропуска, а часть переданы полицейским. По данному факту заведено дело по ст. 342 УК Украины за сопротивление представителю правоохранительного органа.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Украина , КПП
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